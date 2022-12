Không khí lạnh liên tục tăng cường kéo theo các đợt rét dài, nhưng mùa Đông này vẫn ấm hơn nhiều năm

Không khí lạnh liên tục tăng cường

Hiện nay, miền Bắc đang bước vào giai đoạn chính Đông, các đợt không khí lạnh liên tục được tăng cường khiến nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm mạnh. Những ngày qua, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp với nhiệt độ thấp nhất vùng núi phổ biến từ 11-14 độ, vùng đồng bằng 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20-22 độ.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định, trong tháng 12, không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất, các tỉnh miền Bắc có nhiều ngày nền nhiệt độ ở ngưỡng trời rét, trong đó rét đậm có khả năng tập trung trong thời đoạn ngắn vào thời kỳ nửa cuối tháng 12/2022 và tháng 1/2023.

Dự báo những ngày tới, không khí lạnh liên tục bổ sung xuống miền Bắc khiến tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp với nhiệt độ thấp nhất vùng núi phổ biến từ 11-14 độ, vùng đồng bằng 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20-22 độ.

Các tỉnh miền Bắc đang bước vào đợt mưa rét kéo dài.

Cụ thể, từ đêm 09 sáng ngày 10, do ảnh hưởng của KKL tăng cường, phía đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực Hà Nội trong 2 ngày cuối tuần tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày âm u, trời rét, nhiệt độ cao nhất 19-20 độ C, về đêm ở mức 17-18 độ C. Tuy nhiên, từ tuần sau, ngày xuất hiện nắng khiến nền nhiệt về đêm giảm mạnh, nhiều đêm ở mức 10 độ C.

Mưa lớn miền Trung chưa có dấu hiệu kết thúc

Những ngày qua, các tỉnh miền Trung đã có mưa to đến rất to, lượng mưa nhiều khu vực có nơi trên 100mm. Cụ thể, lượng mưa tính từ 19h ngày 7/12 đến 8h ngày 8/12 có nơi trên 80mm như Hải An (Quảng Trị) 116.0mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 81.0mm, Hòa Bắc (Đà Nẵng) 114.0mm, Tam Lãnh (Quảng Nam) 89.8mm, Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 87.4mm, Hoài Đức (Bình Định) 147.3mm, Đức Bình Đông (Phú Yên) 120.2mm, Ea MDoal (Đắk Lắk) 128.6mm.

Ngày 9/12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cơ quan khí tượng dự báo, đợt mưa lớn nhiều ngày qua tại các tỉnh miền Trung chưa có dấu hiệu kết thúc. Dự báo, khu vực Trung và Nam Trung Bộ: Từ ngày 15-17/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong khi đó, đợt mưa tại các tỉnh miền Trung vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Tết Nguyên đán Bắc Bộ khả năng xảy ra rét đậm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, giai đoạn tháng 1-3/2023 nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó thời gian chính Đông tập trung từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

Với các tỉnh miền Trung, trong các ngày trước Tết, khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Ngãi dự báo có mưa rào nhẹ. Những ngày cận Tết, miền Trung có vẻ khá khô ráo. Nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế xu hướng có rét nhẹ về đêm và sáng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết Tết phổ biến là ít mưa, trời nắng. Với các tỉnh miền Nam, thời tiết dịp Tết 2023 sẽ khá giống với các năm trước, nhiệt độ trung bình từ 22 đến 32 độ C.

Nền nhiệt độ các tháng chính Đông năm nay ở mức xấp xỉ đến cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm. Xen kẽ các đợt không khí lạnh tăng cường yếu với thời tiết oi nóng thì có thể xuất hiện đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại.

Trong các đợt có ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, gây rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá thì có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Cơ quan khí tượng đưa ra nhận định, Tết Nguyên đán 2023, các tỉnh miền Bắc có thể đón rét đậm.

Theo nhận định, rét đậm năm nay đến khá sớm khi xuất hiện từ ngày 30/11. Nền nhiệt thấp nhất ở Bắc Bộ trong đợt lạnh lần này phổ biến 12.0 - 14.0 độ C, xảy ra vào sáng sớm 02.12. Gió Đông Bắc ở Vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Rét đậm diện rộng đã xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ: vùng đồng bằng Bắc Bộ có rét đậm trong ngày 02/12 với nền nhiệt trung bình ngày phổ biến 14.0 - 15.0 độ C; vùng núi và trung du Bắc Bộ có rét đậm, rét hại với mức nhiệt trung bình ngày phổ biến 12.0 - 15.0 độ C.

Như vậy, rét đậm năm nay đến sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 3 tuần (trung bình nhiều năm là khoảng ngày 26/12 dương lịch) dù chưa kéo dài thành một đợt tính trên toàn miền Bắc (theo quy định là tối thiểu 02 ngày).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, mùa đông năm nay có xu thế ấm và nền nhiệt từ xấp xỉ đến cao hơn một ít so với TBNN từ 0,5-1 độ C. Các đợt rét đậm rét hại không kéo dài, phổ biến 3-4 đợt, kéo dài 2-5 ngày và tập trung từ nửa cuối tháng 12 cho đến nửa đầu tháng 2/2023, xen kẽ với một vài ngày nắng ấm và nền nhiệt lên cao.