Có người cả đời mải mê hỏi: Vì sao mình chăm chỉ nhưng vẫn thiệt thòi, vì sao người khác ngông cuồng mà vẫn thành công, vì sao càng muốn yên bình thì càng gặp sóng gió? Thực ra, đời người có những quy luật vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Người khôn ngoan không tìm cách đấu lại số mệnh, mà là thấu hiểu và thuận theo nó. 10 quy luật trời đất dưới đây tuy giản dị nhưng sâu sắc, nếu không hiểu thấu, đừng vội bàn chuyện nhân sinh.

1. Mọi thứ trên đời đều khiếm khuyết, không thể trọn vẹn

Cổ nhân dạy: "Cá và tay gấu không thể có được cùng lúc". Bạn chọn điều này, sẽ phải từ bỏ điều kia. Đời người luôn tồn tại tiếc nuối, mất mát song hành. Giống như hôn nhân và độc thân: Kết hôn thì có người đồng hành nhưng mất đi sự tự do; độc thân thì tự do nhưng đôi khi lại cô đơn. Không ai có được tất cả.

2. Chấp nhận "đủ đầy vừa phải" mới có bình yên

Con người ai cũng khao khát viên mãn, nhưng đời đâu cho phép mọi thứ toàn vẹn. 10 phần vui có đến 7-8 phần bất như ý. Người hiểu chuyện chọn "đủ là vui", ăn no 7 phần thay vì cố gắng ăn no 10 phần để rồi mệt mỏi. Sống vừa đủ, lòng bình an.

3. Càng cầu, càng hụt; càng buông, càng có

Đời người lạ vậy, càng cố chấp theo đuổi điều gì, nó càng dễ vuột khỏi tay. Ngược lại, khi bạn thả lỏng, không đặt quá nhiều kỳ vọng, điều bất ngờ lại tìm đến. Giống như trồng hoa, người chăm hoa thái quá chưa chắc hoa nở, nhưng người vô tình gieo cỏ lại thành bóng mát.

4. Họa và phúc, xoay vần không dứt

Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Thành công quá đà sẽ sinh kiêu ngạo, kiêu ngạo sẽ dẫn tới sụp đổ. Ngược lại, thất bại cùng cực có thể mở ra cơ hội mới. "Vận đen cùng cực sẽ gặp may, may mắn tột đỉnh sẽ sinh biến".

5. Vận may xoay vòng, mạnh yếu đổi ngôi

Đừng tự mãn khi đang đứng trên đỉnh cao, bởi thời vận xoay vòng. Hôm nay bạn thắng, ngày mai có thể thua. "Ba mươi năm Đông, ba mươi năm Tây" - người thắng hay người thua, đều chỉ là tạm thời.





6. Mọi thứ đều theo chu kỳ

Cuộc sống là vòng quay của sinh – lão – bệnh – tử, thịnh – suy, thành – bại. Như bốn mùa luân chuyển: Xuân nảy mầm, hạ nở rộ, thu tàn úa, đông đóng băng. Chu kỳ ấy lặp đi lặp lại, chẳng ai cưỡng lại nổi.

7. Thuận theo tự nhiên thì hưng, nghịch lại thì suy

Người khôn không cố ý chống lại quy luật tự nhiên. Mùa hè thì tránh nắng, mùa đông thì giữ ấm. Đừng cố làm ngược, chỉ chuốc lấy đau khổ.

8. Khiêm tốn thì sống lâu, ngạo mạn thì diệt vong

Từ cổ chí kim, những kẻ ngông cuồng đều sớm lụi tàn. Kẻ coi thường người khác, thường nhận lấy bài học cay đắng. Trời muốn ai diệt vong, trước tiên khiến kẻ đó mất lý trí vì kiêu ngạo.

9. Lòng càng bất an, đời càng biến động

Đời vốn nhiều điều bất ngờ không ai đoán trước. Nhưng người biết giữ lòng bình tĩnh sẽ ít bị cuốn vào vòng xoáy bất trắc. Ngược lại, càng lo âu, nóng vội, càng dễ gặp họa.

10. Làm việc là chuyện của người, thành bại là chuyện của trời

Con người chỉ có thể cố gắng hết sức, còn kết quả ra sao, hãy để số phận quyết định. Như câu nói: "Không thể vẹn toàn ý muốn, chỉ mong không thẹn với lòng".

10 quy luật này không dạy bạn buông xuôi số phận, mà nhắc bạn hiểu rõ giới hạn của bản thân và sự vận hành của cuộc đời. Đừng cố chấp, đừng ngạo mạn, đừng đấu với trời đất, hãy sống chân thành, bình thản, và thuận theo quy luật vốn có. Khi hiểu được điều ấy, bạn sẽ nhận ra: Đời người tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để sống trọn một kiếp an yên.