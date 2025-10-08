Không gian nhà tinh tế với gạch Prime

Với tôn chỉ không chỉ mang tới các sản phẩm đạt chất lượng quốc tế mà còn là nhà sản xuất định hướng thị trường và dẫn đầu xu hướng, các dòng gạch khổ lớn và tông màu sang trọng nhất như xám bạc và đen huyền bí thuộc bộ sưu tập The Elite đã mang đến nhiều ý tưởng cho người tham quan cùng giới kiến trúc sư và nhà thầu. Các khổ gạch lớn giúp giảm đường mạch gạch, tạo lên một không gian liền khối và có chiều sâu, rộng thoáng.

Tại gian hàng lần này, Prime đã cộng tác với một nhà thầu thiết kế và thi công nổi tiếng để chuyển hóa các sản phẩm của mình vào trong không gian kiến trúc cụ thể. Chính vì thế mà nhiều gợi ý sử dụng sáng tạo như tạo khói kim cương trên sàn, ốp lát dạng modular,… đã khiến sản phẩm gạch không chỉ là vật liệu hoàn thiện thông thường mà chúng còn mang yếu tố ‘kiến trúc mỹ thuật’. Các sản phẩm gạch có độ dầy 20 cm, bề mặt khuôn cùng gam màu thân thiện như be sáng được bố trí tạo thành các khối trang trí bắt mắt trên tường cũng là những gợi ý độc đáo tượng cho không gian đương đại.

Tất cả mọi góc không gian trong gian hàng triển lãm Prime đều được thi công từ các sản phẩm gạch được sản xuất tỉ mỷ và đảm bảo độ bền nên khi thi công ghép, nối tạo hình sáng tạo theo dụng ý kiến trúc, bề mặt sàn và tường vẫn phẳng và đạt độ thẩm mỹ cao.