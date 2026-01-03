Không được tiêm phòng sau khi bị chó hoang cắn, bệnh nhi nguy kịch vì bệnh dại

Khoảng một tháng trước, bệnh nhi L.T.D. (14 tuổi, trú tại Sơn La) bị chó hoang cắn vào ngón trỏ tay trái, gây vết thương dài khoảng 12 cm, chảy máu. Con chó này đã cắn nhiều người trong xóm, các trường hợp khác đều đi tiêm phòng dại. Riêng bệnh nhi, dù được bác sĩ tư vấn tiêm vaccine phòng bệnh, gia đình đã không thực hiện.

Hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhi bắt đầu sốt, đau mỏi cơ, bồn chồn, kích thích. Tình trạng nhanh chóng nặng lên với các biểu hiện sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng và âm thanh, tăng tiết đờm dãi, co cứng cơ. Bệnh nhi được chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Nhi, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ý thức suy giảm, tăng tiết đờm dãi nhiều, xuất hiện các cơn thít thanh quản, gồng cứng toàn thân, điểm Glasgow chỉ còn 10-11. Bệnh nhi phải đặt ống nội khí quản, thở máy. Dù vết chó cắn đã liền da, không còn viêm nhiễm, các biểu hiện lâm sàng điển hình khiến bác sĩ nghi ngờ bệnh dại. Kết quả xét nghiệm PCR ngày 31/12/2025 xác định virus dại dương tính trong nước bọt và dịch não tủy.

Theo TS.BS Đặng Thị Thúy, Trưởng Khoa Nhi, đây là trường hợp điển hình mắc bệnh dại do không tiêm phòng kịp thời. Khi bệnh đã khởi phát, y học hiện nay chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu và hầu như 100% trường hợp tử vong. Tiêm vaccine ngay sau khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn là biện pháp duy nhất để phòng bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không chủ quan trước bất kỳ vết cắn, vết cào nào của động vật. Sau khi bị cắn cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sát khuẩn và đến cơ sở y tế tiêm phòng dại càng sớm càng tốt. Với trẻ em, gia đình cần giám sát chặt chẽ, không để tiếp xúc với chó mèo thả rông, chó hoang, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc.