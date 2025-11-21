Không đầu tư cho 3 thứ này, có tiền cũng khó mà “giàu thật sự”

Nghe đến 2 từ “đầu tư”, chắc hẳn phần lớn mọi người đều nghĩ ngay đến chứng khoán, cổ phiếu, bất động sản, vàng - bạc,... những kênh sinh lời “nhìn thấy” được qua từng con số. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả.

Nhưng sự thật là – không phải khoản đầu tư nào cũng quy đổi ra tiền. Có những khoản “lãi” chẳng hiện trong tài khoản ngân hàng, nhưng lại khiến cuộc đời của bạn giàu có hơn mỗi ngày: tri thức, sức khỏe và các mối quan hệ.

Ba “khoản đầu tư” này không ai dạy ở trường, cũng chẳng có app nào tính được lãi suất. Nhưng nếu bạn bắt đầu đủ sớm, “lợi nhuận” của nó sẽ theo bạn suốt đời.

1. Đầu tư cho tri thức: Lợi nhuận tính bằng cơ hội

Tri thức là “tài sản cố định” duy nhất mà không ai có thể lấy đi của chúng ta được.

Trong thời đại công nghệ thay đổi từng ngày và thị trường lao động cạnh tranh gay gắt như hiện nay, người biết đầu tư cho tri thức chính là người đang đầu tư cho tương lai của chính mình. Mỗi khóa học, mỗi cuốn sách hay thậm chí mỗi cuộc trò chuyện với người giỏi hơn,... đều có thể trở thành “cổ phiếu tiềm năng”, mang lại lợi nhuận dưới dạng cơ hội thăng tiến, sự tự tin khi khởi nghiệp và tầm nhìn tương lai.

Ảnh minh họa

Đầu tư cho tri thức không bao giờ là lỗ là lời khẳng định chưa bao giờ sai, bởi dù thị trường biến động ra sao, “giá trị bản thân” vẫn là “đồng tiền” mạnh nhất.

2. Đầu tư cho sức khỏe: Khoản “lãi kép” bền nhất cuộc đời

“Có sức khỏe là có tất cả” là câu nói mà chúng ta ai cũng từng nghe qua. Một thân thể khỏe mạnh chính là “nguồn vốn” để chúng thực hiện mọi kế hoạch lớn nhỏ trong đời: Từ công việc, tình yêu cho tới ước mơ cá nhân. Gần đây, có một câu nói được lan truyền trên MXH, nhiều người trẻ tấm tắc share lại, như một cách động viên, bảo ban nhau chăm sóc sức khỏe: “Bạn có thể có 1000 vấn đề, nhưng khi bạn có vấn đề về sức khoẻ, thì bạn chỉ còn lại duy nhất một vấn đề”.

Thế nên, đầu tư cho sức khỏe có thể xem là khoản đầu tư lãi kép, vì nó mang lại cả năng lượng sống lẫn sự an tâm.

Trước hết là đầu tư cho sức khỏe thể chất: Duy trì thói quen tập thể dục, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và thăm khám định kỳ. Đây là cách chúng ta củng cố “nguồn vốn gốc” mỗi ngày, giúp cơ thể dẻo dai, tinh thần minh mẫn, cải thiện hiệu suất làm việc cũng như mức độ hài lòng với cuộc sống.

Ảnh minh họa

Song song với đó, cũng không thể thiếu khoản đầu tư cho sức khỏe tài chính. Bởi chi phí điều trị, đặc biệt với các bệnh nghiêm trọng, có thể vượt xa khả năng dự phòng của bất kỳ ai. Sức khỏe thể chất và sức khỏe tài chính là “mối quan hệ thuận chiều”, càng chuẩn bị kỹ, càng yên tâm và càng giữ thế chủ động.

Ngày nay, bảo vệ sức khỏe tài chính không còn xa vời. Các gói bảo hiểm linh hoạt, đăng ký dễ dàng đang giúp người trẻ có thể ‘đầu tư cho an tâm’ chỉ bằng vài chạm mỗi tháng. Đơn cử như Bảo hiểm Sức Khỏe+ của Chubb Life trên MoMo, chỉ cần khoản phí hàng tháng tương đương vài ly trà sữa, bạn đã có lớp bảo vệ 100% chi phí điều trị thực tế trước 37 bệnh hiểm nghèo, với hạn mức chi trả lên đến 5 tỷ đồng/năm. Đây là “kênh đầu tư an toàn” cho tương lai, giúp bạn vững vàng tài chính, giữ trọn tinh thần lạc quan và tiếp tục sống theo cách mình muốn, dù cuộc sống có xảy ra điều gì bất ngờ.

Đầu tư cho sức khỏe - cả thể chất lẫn tài chính, chính là nền tảng để bạn theo đuổi mọi kế hoạch lớn nhỏ trong đời. Vì cuối cùng, mọi thành công đều bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh và một tâm thế an toàn, vững vàng.

3. Đầu tư cho các mối quan hệ chất lượng: Lợi nhuận bằng sự đồng hành “không tiền nào mua được”

Giữa cuộc sống bận rộn, nhiều người mải miết tìm cách gia tăng tài sản mà quên mất một “tài sản” khác quý giá không kém: Những mối quan hệ chất lượng.

Đây là khoản đầu tư âm thầm nhưng mang lại “lợi nhuận” bền vững nhất, vì không có tiền bạc nào có thể mua được sự đồng hành, tin tưởng và sẻ chia thật lòng. Một người có mạng lưới quan hệ tốt sẽ luôn có chỗ dựa tinh thần, có người để học hỏi, hợp tác và cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Ảnh minh họa

Đầu tư cho mối quan hệ không cần những món quà đắt tiền, mà cần sự hiện diện và chân thành. Đôi khi, chỉ một tin nhắn hỏi thăm, một bữa ăn cùng nhau hay một lời động viên đúng lúc, cũng đã đủ khiến sợi dây kết nối trở nên bền chặt.

Đó là cách bạn “nạp vốn” cảm xúc cho những người mình trân quý, để đến khi gặp sóng gió, bạn không đơn độc. Một vòng tròn bạn bè, đồng nghiệp hay người thân thực sự hiểu và đồng hành chính là “quỹ đầu tư” vô giá, giúp chúng ta luôn được tiếp thêm năng lượng, động lực và niềm tin để sống tốt hơn mỗi ngày.