Không dám tin Gong Yoo lại có ngày thế này, còn đâu nam thần số 1 Hàn Quốc ngày nào?

Sáng 13/6, cộng đồng mạng châu Á được phen náo loạn trước hình ảnh tạp chí mới của tài tử Gong Yoo. Trong ảnh, nam diễn viên sinh năm 1979 khiến công chúng không khỏi hoang mang xen lẫn ngỡ ngàng khi có cách tạo dáng kỳ lạ, được nhận xét là trông nữ tính. Tư thế cùng động tác của Gong Yoo trước ống kính máy quay tạo nên cảm giác e ấp và mong manh. Ánh mắt cùng biểu cảm trên gương mặt nam diễn viên đình đám cũng bị nhận xét là trông kém nam tính.

Chứng kiến hình ảnh tạp chí mới đây, công chúng hoàn toàn không thể thấy được nét quyến rũ nam tính, mạnh mẽ vốn có của Gong Yoo, mà thay vào đó là sự yếu đuối như thể cần ai đó che chở, bảo vệ mình.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng không khỏi hoảng hốt, đồng thời hy vọng nam diễn viên ngay lập tức trở về với hình tượng nam tính, trưởng thành thường thấy. Netizen đồng loạt tỏ vẻ ngỡ ngàng khi chứng kiến màn lột xác ngoài sức tưởng tượng của tài tử Goblin: “Không được đâu”, “Thật sự không thể tin nổi vào mắt mình luôn ấy”, “Anh ấy làm vậy kiểu gì cũng sẽ phải đối mặt với nhiều bình luận kỳ cục cho mà xem” ,...

Gong Yoo gây sốc với màn lột xác không thể tin nổi. Nhiều khán giả hoảng hốt, dụi mắt nhiều lần vì lúc đầu không nghĩ người đàn ông trong hình lại là Gong Yoo. Ảnh: Naver

Hình chụp tạp chí mới đây gây sốc bởi lẽ Gong Yoo từ lâu vốn đã nổi tiếng với hình tượng nam tính, lịch lãm ở Kbiz. Ảnh: Nate

Còn nhớ cách đây không lâu, Gong Yoo từng đối mặt với nghi vấn liên quan tới vấn đề xu hướng tính dục của bản thân. Khi ấy, cộng đồng mạng xôn xao trước loạt ảnh nam diễn viên có những cử chỉ đáng ngờ với 1 người đàn ông khi đang đi dạo trên đường phố nước Ý.

Trên suốt đoạn đường đi, Gong Yoo đặt tay lên vai đối phương với cử chỉ thân mật. Trên các diễn đàn trực tuyến khi ấy, nhiều khán giả bày tỏ sự hiềm nghi: “Thời học sinh với bạn bè thì có thể thế này, chứ đàn ông trung niên mà làm vậy thì có hơi lạ” ,...

Gong Yoo (áo xanh sẫm) có nhiều cử chỉ thân mật dành cho người đàn ông đi cùng mình. Ảnh: Sohu

Kể từ khi ra mắt showbiz tới nay, nam diễn viên 7X chưa bao giờ công khai hẹn hò với bất cứ ai dù anh từng vướng tin đồn tình ái với 1 số sao nữ hợp tác chung như Im Soo Jung, Yoon Eun Hye, Kim Go Eun hay Jung Yu Mi.

Trong 1 cuộc phỏng vấn thuở mới vào nghề, anh tiết lộ bản thân có 3 người bạn gái trước khi gia nhập làng giải trí, và họ đều thuộc kiểu phụ nữ nhỏ nhắn, hay làm nũng. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ thậm chí còn từng mời 1 trong số các bạn gái cũ xuất hiện trên 1 chương trình tạp kỹ.

Gong Yoo từng hẹn hò trước khi debut, nhưng lại chưa bao giờ công khai yêu ai kể từ khi vào showbiz tới nay. Ảnh: X

Gong Yoo sinh năm 1979, tốt nghiệp Đại học Kyung Hee danh tiếng. Anh chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 22 tuổi qua bộ phim quốc dân School 4. Tên tuổi nam diễn viên phủ sóng mạnh mẽ sau thành công của bộ phim truyền hình kinh điển 1 thời Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Kể từ đó tới nay, anh tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với loạt tác phẩm ăn khách bao gồm cả phim truyền hình lẫn điện ảnh như Train To Busan, Goblin,...

Còn nhớ hồi năm 2016, Gong Yoo từng thắng cuộc bình chọn “Ngôi sao quyến rũ nhất showbiz Hàn” do đài tvN tổ chức. Trong giới, nhiều đồng nghiệp cũng từng hết lời khen ngợi tính cách của nam diễn viên 7X. Theo đó, Gong Yoo vốn nổi tiếng là nam nghệ sĩ làm việc nghiêm túc, cầu toàn, đối xử tốt với bạn diễn.

Ngoài visual cuốn hút, nam diễn viên còn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m84. Chiều cao lý tưởng cùng body ấn tượng giúp anh mặc đẹp nhiều phong cách, tỏa sáng trên nhiều bộ ảnh thời trang trong quá khứ.