Ngày 12/7, Choi Ji Woo gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng của mình. Ngoại hình hiện tại của minh tinh Trái Tim Mùa Thu khiến công chúng ngỡ ngàng. Trong hình ảnh mới, Choi Ji Woo xuất hiện với diện mạo tươi tắn, vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ.

Nữ diễn viên lựa chọn phong cách thời trang tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ năng động, trẻ trung. Ở một khoảnh khắc, cô diện áo quây kẻ sọc đen trắng kết hợp chân váy dài cạp cao màu xám, khéo léo khoe bờ vai mảnh mai cùng xương quai xanh quyến rũ. Còn ở bức ảnh chụp trên du thuyền, Choi Ji Woo diện chiếc váy hai dây màu trắng, tóc búi gọn giúp tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, sang trọng. Trong khoảnh khắc chụp cận mặt, làn da trắng mịn cùng gương mặt gần như không có dấu hiệu lão hóa của cô khiến nhiều người trầm trồ.

Choi Ji Woo bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng mới nhất trên mạng xã hội. Vóc dáng thon thả cùng thần thái rạng rỡ, sang trọng của nữ diễn viên nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Ảnh: Sina

Dù đã ngoài 50 tuổi, Choi Ji Woo vẫn sở hữu làn da căng mịn và gương mặt gần như không xuất hiện dấu hiệu tuổi tác. Ngay cả những bức ảnh chụp cận mặt dưới ánh sáng tự nhiên cũng thấy bất kỳ khuyết điểm viusal nào của cô. Ảnh: Sina.

Dù đã bước sang tuổi 51 và đã trải qua 1 lần sinh nở, Choi Ji Woo vẫn duy trì vóc dáng thon gọn cùng làn da săn chắc mịn màng đáng ngưỡng mộ. Nhan sắc của nữ diễn viên gần như không thay đổi theo thời gian, khiến nhiều người nhận xét cô trông chỉ như ngoài 30 tuổi. "51 tuổi mà thế này thật khó tin", "Mãi mãi là nữ thần", "Nữ thần Bản tình ca mùa đông vẫn đẹp như ngày nào", "Khí chất vẫn không hề thay đổi" , netizen để lại nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình của Choi Ji Woo.

Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước vẻ ngoài trẻ trung, trông như mới ngoài 30 tuổi của nữ diễn viên. Ảnh: Instagram.

Choi Ji Woo sinh năm 1975, là minh tinh biểu tượng của làn sóng Hallyu nổi tiếng khắp châu Á những năm 2000. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng phim bi", "nữ hoàng nước mắt" nhờ 2 bộ phim kinh điển Bản Tình Ca Mùa Đông và Nấc Thang Lên Thiên Đường. Thời trẻ, Choi Ji Woo sở hữu nhan sắc thanh tuần, đôi mắt biết nói. Với visual chuẩn tình đầu, cô từng là thần tượng và người trong mộng của nhiều người ở thời hoàng kim.

Tháng 3/2018, Choi Ji Woo gây bất ngờ khi thông báo cô đã lên xe hoa. Ông xã của nữ diễn viên là CEO một công ty ứng dụng điện thoại, kém cô 9 tuổi. Tháng 5/2020, "nữ hoàng nước mắt" hạ sinh con gái đầu lòng. Choi Ji Woo chọn cách giấu kín hình ảnh chồng và con gái hoàn toàn, chưa từng để lộ mặt cả hai.

Nhan sắc đỉnh cao của "nữ hoàng nước mắt" thời trẻ. Ảnh: Nate.

Đến tháng 6/2021, chồng mỹ nhân đình đám bị "bóc phốt" ngoại tình, có quá khứ làm trai bao, "cắm sừng" vợ. Theo phóng viên Kim Yong Ho của Viện Garo Sero, ông xã Choi Ji Woo sử dụng tiền của vợ để duy trì hoạt động cho công ty và các mác đại gia của mình. Không chỉ vậy, người đàn ông còn lái siêu xe vợ đưa các cô gái lạ mặt đi chơi.

Hình ảnh hiếm về chồng trẻ của Choi Ji Woo. Ảnh: X.

Nguồn: Sohu, Sina