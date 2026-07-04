Không còn khoe xe sang, đây mới là điều chứng minh đẳng cấp sống của giới 1%

Từ đồng hồ thông minh, nhẫn theo dõi giấc ngủ đến các xét nghiệm tuổi sinh học đắt đỏ, giới giàu có từ lâu đã quen với việc dùng dữ liệu để theo dõi sức khỏe.

Giờ đây, cuộc đua ấy đang tiến thêm một bước mới: không chỉ quan sát cơ thể, họ bắt đầu theo dõi cả căn phòng ngủ của mình. Những chiếc máy đo CO₂, tiếng ồn, ánh sáng và chất lượng không khí đang trở thành món đồ công nghệ mới nhất trong thế giới biohacking và kéo dài tuổi thọ.

Khi giấc ngủ trở thành khoản đầu tư

Trong nhiều thập kỷ, lời khuyên dành cho những ai muốn sống khỏe gần như không thay đổi: ăn uống điều độ, vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc. Thế nhưng trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ sinh học đã tạo ra một ngành công nghiệp hoàn toàn mới xoay quanh việc tối ưu hóa sức khỏe và tuổi thọ.

Các trung tâm longevity, medi-spa và khu nghỉ dưỡng sức khỏe cao cấp mọc lên ở nhiều nơi trên thế giới, cung cấp hàng loạt dịch vụ từ kiểm tra chỉ số sinh học, đánh giá khả năng hấp thụ oxy của cơ thể cho đến các liệu pháp được quảng bá là giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Không ít khách hàng sẵn sàng chi hàng nghìn USD cho các liệu trình với hy vọng kéo dài tuổi thọ hoặc cải thiện chất lượng sống.

Sự phát triển của phong trào biohacking đã góp phần thay đổi cách nhìn về giấc ngủ. Nếu trước đây giấc ngủ chỉ được xem là thời gian nghỉ ngơi, ngày nay nó được coi là một chỉ số sức khỏe quan trọng cần được đo lường, phân tích và tối ưu hóa.

Những người theo đuổi biohacking tin rằng chất lượng giấc ngủ có thể ảnh hưởng đến gần như mọi khía cạnh của sức khỏe, từ khả năng phục hồi thể chất đến hiệu suất làm việc và tốc độ lão hóa.

Chính vì vậy, việc thu thập dữ liệu về giấc ngủ đã trở thành một phần không thể thiếu trong lối sống của nhiều người giàu có và giới công nghệ.

Không còn dừng lại ở việc biết mình ngủ bao nhiêu giờ mỗi đêm, họ muốn biết giấc ngủ của mình bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào và liệu môi trường sống có đang cản trở quá trình phục hồi của cơ thể hay không.

Từ theo dõi cơ thể đến theo dõi cả căn phòng

Xu hướng này diễn ra song song với sự bùng nổ của một trào lưu mới được gọi là “sleepmaxxing”, thuật ngữ dùng để chỉ mọi phương pháp, công cụ hay mẹo vặt được cho là có thể giúp con người ngủ nhanh hơn, sâu hơn và hiệu quả hơn.

Sự phổ biến của sleepmaxxing phản ánh một thực tế rằng ngày càng nhiều người xem giấc ngủ là nền tảng của sức khỏe thể chất và tinh thần.

Các thiết bị đeo theo dõi giấc ngủ giúp người dùng tiếp cận dữ liệu về các giai đoạn ngủ mỗi ngày, từ đó thúc đẩy nhu cầu tối ưu hóa quá trình nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, khi dữ liệu về cơ thể ngày càng chi tiết, sự chú ý của nhiều người bắt đầu chuyển sang một đối tượng khác: căn phòng ngủ.

Nếu ánh sáng quá mạnh, nhiệt độ quá cao hay tiếng ồn kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những yếu tố đó đều được đo lường liên tục?

Đó là lúc các thiết bị theo dõi môi trường ngủ xuất hiện.

Thay vì chỉ ghi nhận nhịp tim hay số giờ ngủ, những thiết bị này theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tiếng ồn và đặc biệt là chất lượng không khí trong phòng ngủ. Trong đó, nồng độ CO₂ trở thành một trong những chỉ số được quan tâm nhiều nhất.

Đối với giới yêu thích biohacking, phòng ngủ không còn đơn thuần là nơi nghỉ ngơi. Nó đang được nhìn nhận như một hệ sinh thái có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe. Mọi thay đổi trong môi trường sống đều có thể được ghi nhận, lưu trữ và phân tích giống như dữ liệu sinh học của cơ thể.

Xu hướng này cũng cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong văn hóa tiêu dùng của tầng lớp giàu có. Trước đây, các biểu tượng địa vị thường gắn với xe sang, đồng hồ xa xỉ hay bất động sản. Ngày nay, sức khỏe và dữ liệu sức khỏe đang dần trở thành một dạng tài sản mới.

Những thiết bị đắt đỏ và cơn sốt dữ liệu giấc ngủ

Một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này là sự xuất hiện của các thiết bị chuyên theo dõi môi trường trong nhà. Trong số đó có những sản phẩm được thiết kế để đo chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn và nhiều loại ánh sáng khác nhau nhằm giúp người dùng hiểu rõ hơn về điều kiện sống xung quanh mình.

Một thiết bị như vậy được bán với giá hàng chục triệu đồng. Thiết bị có khả năng theo dõi bụi mịn, khí carbon monoxide, khí carbon dioxide và nhiều chất ô nhiễm hóa học trong không khí. Ngoài ra, nó còn ghi nhận các loại ánh sáng khác nhau và mức độ tiếng ồn trong phòng.

Dữ liệu thu thập được sau đó được gửi tới điện thoại, nơi người dùng có thể xem các chỉ số và đối chiếu với dữ liệu sức khỏe cá nhân để tìm hiểu liệu môi trường sống có ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc quá trình phục hồi của cơ thể hay không.

Điều đáng chú ý là thiết bị này không trực tiếp cải thiện chất lượng không khí hay điều chỉnh môi trường. Nó đơn thuần là một công cụ đo lường.

Chính chi tiết đó đã làm dấy lên những tranh luận thú vị về tương lai của biohacking. Khi ngày càng nhiều dữ liệu được thu thập, câu hỏi đặt ra là liệu con người đang thực sự cải thiện sức khỏe hay chỉ đang tìm kiếm thêm nhiều chỉ số để theo dõi.

Các chuyên gia về giấc ngủ cho rằng không phải mọi phương pháp tối ưu hóa giấc ngủ đều có cơ sở khoa học vững chắc. Một số biện pháp đã được nghiên cứu và chứng minh hiệu quả, trong khi nhiều xu hướng khác vẫn còn gây tranh cãi.

Thậm chí, việc quá ám ảnh với việc theo dõi và tối ưu hóa giấc ngủ có thể tạo ra hiệu ứng ngược, khiến con người lo lắng nhiều hơn về việc ngủ.

Dù vậy, sự xuất hiện của những chiếc máy đo CO₂ trong phòng ngủ cho thấy một xu hướng lớn hơn đang diễn ra. Cuộc đua sức khỏe của giới giàu không còn dừng lại ở cơ thể. Sau khi theo dõi nhịp tim, lượng oxy trong máu và tuổi sinh học, họ đang bắt đầu theo dõi cả căn phòng nơi mình ngủ mỗi đêm.

Và có lẽ điều thú vị nhất không nằm ở bản thân chiếc máy đo CO₂, mà ở việc nó phản ánh một quan niệm mới về sức khỏe.

Nếu trước đây con người tìm cách hiểu cơ thể mình, thì nay họ muốn hiểu mọi thứ xung quanh cơ thể đó. Trong thế giới của biohacking, dữ liệu dường như chưa bao giờ là đủ để tối ưu hóa sức khỏe và giấc ngủ.

Nguồn: National Geographic, Condé Nast Traveler, The Verge﻿