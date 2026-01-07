Không có Táo Quân 2026?

Theo đúng lịch trình hàng năm, vào khoảng cuối tháng 12, chương trình Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm do VTV giao Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất đã hoàn tất khâu kịch bản, đồng thời bắt đầu tập hợp dàn nghệ sĩ và bước vào giai đoạn tập luyện, chuẩn bị cho các buổi ghi hình cận Tết Nguyên đán. Năm nay, do Tết Bính Ngọ rơi vào giữa tháng 2 dương lịch - muộn hơn so với các năm trước vì là năm nhuận - nên quỹ thời gian chuẩn bị về lý thuyết có phần kéo dài hơn. Tuy vậy, để đảm bảo tiến độ phát sóng đúng dịp, chương trình vẫn cần một quá trình sản xuất công phu, kéo dài trong nhiều tháng.

Tính đến thời điểm hiện tại, VFC vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến kế hoạch sản xuất Táo quân. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ quen mặt của chương trình cũng chưa có động thái chia sẻ về lịch tập luyện hay ghi hình như thường lệ, khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi và tiếp tục chờ đợi những thông tin cập nhật tiếp theo.

Mới đây, dòng trạng thái của nghệ sĩ Vân Dung đã phần nào trả lời cho câu hỏi của người hâm mộ. Chia sẻ trên trang cá nhân, Vân Dung bày tỏ nỗi buồn khi Táo Quân năm nay không diễn ra. Sau hơn 20 năm gắn bó, chương trình đã trở thành một phần ký ức và đời sống tinh thần của nữ nghệ sĩ. Việc không còn được đứng trên sân khấu Táo Quân vào dịp cuối năm khiến cô không tránh khỏi cảm giác trống trải, có những khoảnh khắc xúc động đến rơi nước mắt.

Dù vậy, trong lời nhắn gửi của mình, Vân Dung vẫn dành sự tôn trọng và tình cảm cho khán giả khi tin rằng đêm giao thừa năm nay vẫn sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa khác. Nữ nghệ sĩ gửi lời chúc người xem luôn giữ tinh thần lạc quan, đón một năm mới bình an và nhiều niềm vui, ngay cả khi Táo Quân vắng bóng trên sóng truyền hình.

Nguyên văn bài thơ của Vân Dung: 20 năm diễn Táo Quân Chương trình như thể một phần trong em Năm nay không được bon chen Táo Quân không có nên em rất buồn Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay Giao thừa dịp Tết năm nay Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời Chúc khán giả luôn yêu đời Một năm hạnh phúc rạng ngời niềm vui

Theo một số nguồn tin, Táo Quân không lên sóng dịp Tết năm nay chủ yếu đến từ việc NSND Quốc Khánh - gương mặt gắn liền với vai Ngọc Hoàng suốt hơn hai thập kỷ - hiện bận việc riêng và gặp vấn đề về sức khỏe.

Nguồn tin này cho biết, Quốc Khánh được xem là "trụ cột" không thể thiếu của chương trình. Trong trường hợp vắng mặt vai Ngọc Hoàng, Táo quân sẽ rất khó giữ được tinh thần vốn có. Đặc biệt, phong cách diễn xuất đặc trưng của nam nghệ sĩ gạo cội gần như không thể sao chép hay thay thế trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng những gương mặt quen thuộc như NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý hay NSND Xuân Bắc cũng được cho là sẽ khiến sức hút của Táo Quân suy giảm đáng kể.

Ngay sau chia sẻ của Vân Dung, câu chuyện Táo Quân không diễn ra trong dịp Tết năm nay nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ cảm giác buồn bã, hụt hẫng và tiếc nuối, bởi với họ, Táo Quân không chỉ là một chương trình giải trí mà đã trở thành thói quen không thể thiếu trong đêm giao thừa suốt nhiều năm qua. Không ít ý kiến cho rằng, việc Táo Quân vắng bóng khiến không khí Tết phần nào thiếu đi dấu ấn quen thuộc.

Bên cạnh sự tiếc nuối, khán giả cũng gửi lời động viên đến các nghệ sĩ gắn bó lâu năm với chương trình, đặc biệt là những gương mặt đã đồng hành từ những ngày đầu. Nhiều người chia sẻ sự thấu hiểu với cảm xúc của Vân Dung, đồng thời hy vọng Táo Quân sẽ sớm trở lại trong tương lai, tiếp tục giữ vai trò là món ăn tinh thần quen thuộc mỗi dịp năm mới.