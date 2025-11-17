Không có gì phải xấu hổ khi nói tiếng Anh với "accent" Việt Nam!

Ngày 15/11, tại Trường Phổ thông Liên cấp Olympia (Hà Nội), hội thảo "Kiến tạo giáo dục song ngữ - Bản sắc Việt Nam, năng lực toàn cầu" đã diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia uy tín cùng đông đảo phụ huynh, học sinh.

Mở đầu hội thảo, TS. Nguyễn Nam (Giảng viên Fulbright, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, ThS Đông Á học, TS Ngôn ngữ & Văn minh Đông Á - Harvard) đã mang đến một chia sẻ ấn tượng về accent trong tiếng Anh, nhấn mạnh giá trị của giọng Việt trong quá trình học ngoại ngữ:

"Chắc các bạn từng nghe đến hai khái niệm "Singlish" và "Inglish", tức là tiếng Anh của người Singapore và tiếng Anh của người Ấn Độ. Người Ấn không nghĩ đến việc loại trừ accent của họ khi nói tiếng Anh, họ vẫn tự tin giao tiếp. Người Việt chúng ta thường lo lắng về accent Việt Nam, nhưng nếu loại trừ accent Việt Nam, tức là loại trừ lịch sử Việt Nam trong bản thân.

Nếu nói tiếng Anh với accent Việt Nam, xin thưa, không có gì phải xấu hổ! Vì chính giọng Việt là một phần căn tính với bề dày lịch sử, giúp người khác nhận diện ra quá khứ và văn hóa của cả một dân tộc. Đó là một dân tộc có những người con rất hiếu học, sẵn sàng vươn mình ra thế giới, học hỏi những điều hay, điều tốt, mang về làm lợi cho đất nước mình!", T.S Nguyễn Nam nhận định.

TS. Nguyễn Nam (Giảng viên Fulbright, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, ThS Đông Á học

Theo T.S Nguyễn Nam, "accent" không phải là vấn đề, vấn đề là chúng ta có truyền đạt được thông tin cho người khác hay không. Ông cho rằng việc giữ accent Việt trong giao tiếp không chỉ là bảo vệ ngôn ngữ mà còn là cách để thế hệ trẻ tự tin hội nhập mà vẫn giữ được căn tính văn hóa dân tộc.

Bản sắc Việt trong giáo dục: Góc nhìn từ nhiều chuyên gia

Di sản văn hóa Việt Nam, khi được khai thác đúng cách trong trường học, không chỉ nuôi dưỡng căn tính mà còn trở thành năng lực toàn cầu, giúp học sinh tự tin hội nhập.

Tại hội thảo, nhà làm phim Hà Lệ Diễm (Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim tài liệu quốc tế Amsterdam 2021, có tác phẩm "Những đứa trẻ trong sương" vào shortlist 15 Phim tài liệu xuất sắc tại giải Oscar 2023) chia sẻ: "Đưa bản sắc vào nghệ thuật và lớp học song ngữ giúp học sinh nhận diện giá trị văn hóa và tự tin hơn trong giao tiếp quốc tế".

Trong khi đó, NCS. Nguyễn Đình Thành - đồng sáng lập Elite PR School, chuyên gia truyền thông văn hóa - nhấn mạnh: "Bản sắc Việt là năng lực cạnh tranh toàn cầu, nếu biết phát huy đúng cách sẽ trở thành điểm mạnh cho thế hệ trẻ."

Diễn viên Phương Nam (vai Tạ trong phim "Mưa đỏ") cũng nói về vai trò của lịch sử và di sản trong giáo dục song ngữ. Theo anh, việc kết nối những giá trị này giúp học sinh phát triển toàn diện và tự tin hội nhập.

TS. Nguyễn Chí Hiếu - Giám đốc Học thuật Olympia

TS. Nguyễn Chí Hiếu - Giám đốc Học thuật Olympia, Tiến sĩ Stanford, Thủ khoa MBA Oxford - đã kể lại trải nghiệm cá nhân khi du học Anh: "Một năm đầu tiên ở Anh là cảm giác tự ti và rất "quê". Nhưng càng có cơ hội đi nhiều nơi, gặp nhiều người, từ hoàng gia Anh đến những người làm tài chính, ngân hàng, tôi lại càng thấy mình muốn trở về với những giá trị bình dị ở quê nhà".

Với học sinh, T.S Nguyễn Chí Hiếu muốn các em có thể thích nghi vào mọi môi trường nhưng vẫn là chính mình. "Có thể dùng dao hay dùng dĩa đều được!", anh chia sẻ.

Từ trái qua: NCS. Nguyễn Đình Thành, nhà làm phim Hà Lệ Diễm, diễn viên Phương Nam, T.S Nguyễn Chí Hiếu

Một thế hệ học sinh hòa nhập nhưng không hòa tan

Cũng trong buổi hội thảo, các học sinh trường Olympia đã mang đến những góc nhìn sinh động về hành trình giữ gìn bản sắc Việt. Em Hà Diệu Anh, học sinh K10, chia sẻ: "Nhờ học qua trải nghiệm, dự án và giao lưu văn hóa, chúng con vừa phát triển tư duy quốc tế, vừa giữ được niềm tự hào dân tộc. Ở Olympia, học sinh không chỉ học "cái gì" mà còn học "vì sao" và "học để làm gì".

Một trong những điều đặc biệt tại trường Olympia, đó là những dự án nhạc kịch, tích hợp tiếng Việt và tiếng Anh. Theo nữ sinh Nguyễn Hoàng Bảo Châu, việc sống cùng tác phẩm văn học có giá trị thời đại giúp các em học cách nhìn sâu vào con người, lắng nghe bằng trái tim và hành động tử tế. "Khi tấm màn nhung khép lại, bài học về nhân tính, trách nhiệm, khát vọng sống một đời hữu ích và xứng đáng vẫn còn đó để chúng con tiếp tục thực hành trên hành trình trưởng thành", Châu chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Bảo Châu và Nguyễn Bá Dũng chia sẻ về nhạc kịch

Trong khi đó, nam sinh Nguyễn Bá Dũng cho rằng: "Tiếng Việt giúp chúng con gọi tên cảm xúc và cội nguồn; tiếng Anh mở rộng chân trời và đối thoại với thế giới. Qua từng buổi tập, từng trang nghiên cứu, chúng con trưởng thành ngày một tốt hơn: biết suy nghĩ độc lập, biết đồng cảm, biết hợp tác để tạo ra giá trị".

Các em học sinh còn mong muốn dùng công nghệ, truyền thông và sáng tạo nội dung đa ngôn ngữ để lan tỏa giá trị Việt Nam ra thế giới, đồng thời đưa tinh thần Việt vào sáng tạo hiện đại như thiết kế, thời trang, điện ảnh và công nghệ.

Bài học cho phụ huynh: Giá trị trải nghiệm và hạnh phúc

Trong phần tọa đàm, các chuyên gia nhấn mạnh rằng nhiều phụ huynh hiện nay có những "điểm mù" trong việc giáo dục con, khi quá tập trung vào thành tích mà quên phát triển tư duy, năng lực quyết định và cảm xúc của trẻ.

Về điều này, TS. Nguyễn Chí Hiếu chia sẻ: "Đó là mục tiêu rất tuyệt vời khi muốn con vào các trường top 2, top 3 trên thế giới. Tôi cho rằng dạy để có một học sinh giỏi không khó, nhưng quan trọng hơn là bố mẹ có bao nhiêu thời gian nghỉ phép trong năm để dành cho con. Thay vì nghỉ hè bắt con học SAT, ACT, hãy dẫn con đi lang thang khám phá, bởi những chuyến đi, những câu chuyện sẽ bồi đắp chất "phù sa" cho trẻ".

Những diễn giả như Hà Lệ Diễm, Phương Nam và NCS. Nguyễn Đình Thành đều đồng thuận rằng hạnh phúc, bản sắc và trải nghiệm sống là nền tảng giúp trẻ phát triển bền vững.

Hội thảo tại trường Olympia đã mở ra một bức tranh sinh động về việc nuôi dưỡng bản sắc Việt trong giáo dục song ngữ, kết hợp trải nghiệm, tư duy phản biện và năng lực toàn cầu, đồng thời truyền cảm hứng cho phụ huynh và học sinh trân trọng giá trị văn hóa dân tộc trong thời đại hội nhập.