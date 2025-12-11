Ngày 11-12, tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an xã Ea Ktur đã có báo cáo ban đầu về vụ việc 2 cháu nhỏ bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu, gây xôn xao dư luận.

Người đàn ông xích nhốt 2 con trong phòng

Theo kết quả xác minh ban đầu của Công an xã Ea Ktur, tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội về vụ việc 2 cháu gái bị cha xích và nhốt trong nhà ở, ngày 1-12, công an xã phối hợp với Ban tự quản thôn 5A (xã Ea Ktur) nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hai bé gái gồm: Cháu H.H.N.N. (SN 2014) và H.L.N.N. (SN 2017) bị cha đẻ là ông N.T.Đ. (SN 1991) xích, khóa và nhốt trong nhà.

Công an xã Ea Ktur đã phối hợp với VKSND khu vực 5, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường và thực hiện các hoạt động điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định năm 2019, vợ của ông Đ. là bà H.T.N (SN 1990) tử vong do tai nạn giao thông. Ông Đ. thường phải đi làm việc ở những địa phương khác trong địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đến cuối tháng 7-2025, ông Đ. làm nghề shipper từ 7 giờ đến 20 giờ hàng ngày nên ít có thời gian chăm sóc 2 con. Mỗi ngày, ông Đ. chỉ cho các cháu ăn vào buổi tối khi đi làm về. Có những thời điểm đi làm nhiều ngày liền, ông Đ. sẽ mua đồ ăn để ở nhà cho các cháu tự nấu ăn.

Cũng theo báo cáo của Công an xã Ea Ktur, vì các cháu không được ăn uống đầy đủ, bị bỏ đói nên đã dẫn đến tình trạng 2 cháu lấy đồ ăn, nước uống của người dân sống gần khu vực.

Hình ảnh cháu nhỏ bị cha xích nhốt trong căn phòng bẩn thỉu gây bức xúc cộng đồng mạng

Sau đó, không muốn các cháu tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp đồ ăn, ông Đ. nhốt và xích 2 cháu bằng dây xích và ổ khóa.

Trong khi đó, trao đổi với báo chí, ông Đ. phân trần rằng "bất đắc dĩ" nên phải xích, nhốt 2 con.

Theo ông Đ. khoảng tháng 9-2025, các cháu sinh ra tật xấu là trộm cắp đồ của mọi người. Gần đây, đêm nào các cháu cũng đi lấy trộm rất nhiều thứ của mọi người.

Thấy mọi người nói nhiều quá và lo sợ con gái ra đường bị người xấu bắt cóc, làm hại nên cuối tháng 10-2025, ông Đ. đã xích con lại.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khuya 30-11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 2 cháu gái bị xích, nhốt trong căn phòng đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu H.H.N.N. phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Ea Ktur đã tổ chức giải cứu 2 cháu và bàn giao cho gia đình bên ngoại chăm sóc. Hai cháu sau đó đã được cho đi học lớp 1.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.