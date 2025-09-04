Không chỉ tiếp sức, Ovaltine còn lặng lẽ giữ phố phường Hà Nội sạch đẹp sau lễ diễu binh

Giữa không gian ấy, một hình ảnh lạ và đẹp bất ngờ được chúng tôi ghi nhận: một nhóm bạn trẻ trong màu áo đỏ đồng phục với dòng chữ "Vươn cao cùng Việt Nam" lặng lẽ xuất hiện, không một lời hô hào, họ cúi xuống, nhặt từng món rác nhỏ, trả lại cho con phố vẻ quang đãng vốn có.

Là một phóng viên, tôi đã quen với những hình ảnh này. Đó là một thực tế gần như không thể tránh khỏi sau mỗi sự kiện cộng đồng, mỗi lễ hội lớn. Niềm vui và sự hân hoan đôi khi đi kèm với những hình ảnh không mấy đẹp mắt khi mọi người ra về. Nhưng hôm nay, trên con đường Trần Phú quen thuộc, Hà Nội có một điều khác.

Khoảng hơn 30 bạn trẻ, nam có, nữ có, tất cả đều mặc chung một màu áo đỏ rực, chia nhau thành từng nhóm nhỏ. Người cầm chổi, người căng sẵn những chiếc bao lớn, cần mẫn đi dọc vỉa hè và khu vực mọi người đang ngồi nghỉ để thu gom rác. Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy những tiếng cười nói nho nhỏ, những lời động viên nhau "Cố lên, sắp xong rồi!" hay "Bên kia còn nhiều lắm, qua phụ một tay nhé!". Không có sự mệt mỏi, chỉ có một tinh thần đồng đội và sự vui vẻ lan tỏa.

Đội ngũ tình nguyện viên trong màu áo đỏ đã ở lại, thu dọn rác thải để trả lại sự sạch đẹp cho khu vực.

Tôi đứng nép vào một góc, lặng lẽ quan sát. Bên cạnh tôi, một cô trung niên cũng đang đứng chờ chuyến xe buýt tiếp theo. Thấy tôi giơ máy ảnh, cô quay sang, khẽ nói: "Ban đầu cô tưởng các cháu chỉ đi phát quà, nhưng nhìn kỹ lại mới hóa ra là đi dọn dẹp. Thấy các cháu nhỏ tuổi thế mà không ngại bẩn, cúi xuống nhặt từng thứ một, tự dưng thấy ấm lòng ghê. Thanh niên bây giờ giỏi và có ý thức quá cháu ạ."

Lời nói của cô thôi thúc tôi. Tò mò, tôi quyết định tiến lại gần hỏi chuyện một bạn nữ có gương mặt sáng, mái tóc buộc cao gọn gàng. Gương mặt bạn lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt lại lấp lánh một niềm vui khó tả. Khi tôi hỏi, bạn cười rất tươi: "Dạ, chúng em là tình nguyện viên của chương trình ạ. Trước và trong buổi lễ, đội chúng em đã có mặt ở 6 điểm để phát sữa và quà, tiếp sức cho các gia đình và em nhỏ đến xem diễu binh. Xong việc, cả đội đều nghĩ nên ở lại làm thêm một điều gì đó ý nghĩa cho Hà Nội. Thế là mọi người quyết định cùng nhau dọn dẹp một chút trước khi về. Tuy có hơi mệt một chút, nhưng thấy đường phố sạch đẹp trở lại, em vui và tự hào lắm ạ."

Hành động đẹp của các bạn trẻ nhận được sự hưởng ứng và chung tay từ những người dân có mặt tại sự kiện

Lời chia sẻ của cô bé khiến tôi bất chợt hiểu ra. Đây không phải là một hành động tự phát đơn thuần. Nó là hai phần của một câu chuyện trọn vẹn. Ngoài là những người "tiếp sức" cho niềm vui, mang đến hơn 20.000 hộp sữa mát lạnh cùng những món quà xinh xắn cho thiếu nhi tại các điểm như UBND phường Ba Đình, trường Trường Tiểu học Phan Chu Trinh hay Trung tâm Báo chí, thì khi lễ kết thức, họ trở thành những người "gìn giữ" vẻ đẹp. Họ tự nguyện nhận lấy một phần việc không tên, lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.

Những hộp sữa ướp lạnh được các tình nguyện viên tận tình trao đến tay người dân

Giữa một rừng cờ đỏ sao vàng vẫn còn tung bay sau buổi lễ, màu áo đỏ của các bạn như hòa quyện vào làm một. Đó là một hình ảnh mang tính biểu tượng, giản dị mà đầy sức lay động. Tình yêu nước, hóa ra, đôi khi không cần những lời nói lớn lao. Nó hiện diện trong chính những hành động nhỏ bé, bình dị và xuất phát từ trái tim, như cách các bạn trẻ đang làm đẹp thêm cho Thủ đô của mình.

Hộp sữa Ovaltine tiếp sức từ đội ngũ tình nguyện viên thay cho sự quan tâm, sẻ chia được gửi đến cộng đồng

Có lẽ trong hàng vạn người dân đến xem tổng duyệt diễu binh hôm ấy, không nhiều người có dịp chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này. Nhưng với những ai đã thấy, như tôi, như cô trung niên trên chuyến xe buýt, hình ảnh đó có lẽ sẽ còn đọng lại rất lâu. Từ những hộp sữa được trao đi để tiếp thêm niềm vui, đến những chiếc túi rác được thu gom để trả lại vẻ sạch đẹp, Ovaltine đã cho thấy tinh thần "Vươn cao cùng Việt Nam" không chỉ là một thông điệp in trên áo. Nó thực sự hiện hữu trong những hành động đời thường, ấm áp, mang lại sự gắn kết và giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Những món quà nhỏ được trao đi cùng nụ cười, góp phần lan tỏa không khí ấm áp trong ngày hội lớn

