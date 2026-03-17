Khi nhắc đến hoa của Nhật Bản, hoa anh đào luôn là hình ảnh tiêu biểu, và mùa xuân cũng vì thế trở thành mùa cao điểm thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, tại đất nước giàu sắc thái bốn mùa này, không chỉ riêng mùa xuân mà những mùa khác trong năm cũng có nhiều loài hoa khoe sắc, mang đến những khung cảnh tuyệt đẹp trên khắp mọi miền.

Vào đầu hè, hoa tử đằng, hoa đỗ quyên và hoa hồng bắt đầu khoe sắc. Khi mùa hè bước vào độ rực rỡ nhất, những cánh đồng oải hương và hướng dương nở rộ khắp nơi, thu hút du khách ghé thăm.

Nằm ở trung tâm Nhật Bản và là nơi tọa lạc của thủ đô Tokyo, vùng Kanto vừa là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước, vừa sở hữu nhiều công viên và cao nguyên giàu thiên nhiên.

Nếu đến Nhật Bản vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 - khi lượng du khách đã bớt đông và không còn cao điểm, du khách có thể thong thả cảm nhận vẻ đẹp yên bình của thiên nhiên khu vực lân cận Tokyo.

Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản JNTO xin giới thiệu thông tin du lịch theo mùa tại những khu vực khác nhau, giúp bạn hiểu rõ hơn về những nét hấp dẫn riêng của từng địa phương tại Nhật Bản.

CÔNG VIÊN HOA ASHIKAGA (Khu vực: Tỉnh Tochigi)

Công viên hoa Ashikaga tại thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi được biết đến là một trong những địa điểm ngắm hoa tử đằng nổi tiếng nhất Nhật Bản. Năm 2014, CNN đã bình chọn nơi đây vào danh sách “10 điểm đến mơ ước trên thế giới”, thu hút nhiều sự quan tâm từ du khách quốc tế.

Lễ hội hoa tử đằng 2026 mang tên “Câu chuyện Hoa tử đằng” đã ấn định tổ chức

Hoa tử đằng thường bước vào thời điểm đẹp nhất từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 hằng năm. Trong khuôn viên công viên, hơn 350 giống hoa tử đằng khoe sắc rực rỡ, nổi bật là giàn tử đằng khổng lồ hơn 160 năm tuổi được công nhận là Di sản thiên nhiên cấp tỉnh Tochigi - nơi những dây leo vươn cao, tạo thành mái vòm với nhiều chùm hoa rủ xuống mềm mại, mang đến khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Lễ hội thường niên mang tên “Câu chuyện Hoa tử đằng” dự kiến diễn ra từ 11/4 đến 20/5/2026, với chương trình thắp sáng ban đêm đầy mê hoặc. Đặc biệt, vẻ đẹp huyền ảo của hoa tử đằng hòa quyện cùng sắc đỗ quyên nở rộ cùng thời điểm, tạo nên bản hòa ca rực rỡ của mùa xuân khiến bất cứ ai cũng khó lòng bỏ lỡ.

Trong khuôn viên còn có các cửa hàng quà lưu niệm hay nhà hàng, nơi phục vụ những món ăn chế biến từ bò Shimotsuke - thương hiệu bò nổi tiếng của tỉnh Tochigi, cùng nhiều thực đơn giới hạn theo mùa. Nhờ đó, du khách không chỉ tham quan mà còn có cơ hội thưởng thức tinh hoa ẩm thực địa phương ngay tại đây.

Công viên hoa Ashikaga nằm ở số 607 Hasamacho, Thành phố Ashikaga, Tỉnh Tochigi Giờ hoạt động: 10:00 ~ 17:00 (Giờ hoạt động sẽ được kéo dài trong thời gian diễn ra sự kiện thắp sáng buổi tối). Trong đó, lễ hội hoa tử đằng sẽ dự kiến tổ chức: 11/04/2026 ~ 20/05/2026, giá vé vào cổng từ 600 yên đến 2.300 yên (khoảng 102.000 VNĐ đến 389.000 VNĐ)

Bạn có thể di chuyển từ ga Tokyo: đi tuyến JR Utsunomiya đến ga Oyama, sau đó chuyển sang tuyến JR Ryomo và xuống tại ga Ashikaga Flower Park. Thời gian di chuyển khoảng 90 phút/chiều.

CÔNG VIÊN HOA IBARAKI (Khu vực: Tỉnh Ibaraki)

Tọa lạc tại thành phố Ishioka, tỉnh Ibaraki, Công viên hoa Ibaraki không chỉ là nơi chiêm ngưỡng những loài hoa khoe sắc suốt bốn mùa, mà còn là điểm đến để du khách tận hưởng thiên nhiên bằng trọn vẹn năm giác quan. Đặc biệt, từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6, khoảng 900 giống hoa hồng với hơn 9.000 cây hoa bước vào mùa đẹp nhất, nhuộm thắm khuôn viên bằng những gam đỏ và hồng rực rỡ, hòa quyện cùng hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp không gian.

Tận hưởng mùa hoa hồng đầu hè bằng trọn vẹn năm giác quan

Tại công viên còn có các hoạt động được yêu thích như làm xịt thơm từ hoa hồng và cắm hoa nghệ thuật. Du khách có thể vừa chạm vào những cánh hoa mềm mại, vừa đắm mình trong thế giới của hương thơm và sắc màu. Bên cạnh đó, nhà hàng với chủ đề “Ghé thăm nông trại hoa hồng” phục vụ những món ăn được chế biến từ nguồn nguyên liệu phong phú của tỉnh Ibaraki và khu vực địa phương, nơi thực khách có thể thưởng thức bữa ăn tại góc ngồi yêu thích của mình hoặc ở khu vực sân hiên thoáng đãng.

Dạo bước trong khuôn viên rộng khoảng 12 hecta, du khách sẽ nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió và tiếng chim hót vang lên đầy thư thái. Giữa làn gió đầu hè dịu nhẹ, du khách có thể thong thả tận hưởng những phút giây bình yên và thư giãn tại nơi đây.

Công viên hoa Ibaraki (200 Shimoaoyagi, Thành phố Ishioka, Tỉnh Ibaraki) hoạt động: 9:00 ~ 17:00 (Có thể thay đổi) và nghỉ vào thứ ba hằng tuần. Giá vé vào cổng miễn phí cho trẻ mẫu giá, vào giao động từ 300 yên đến 1.800 yên cho học sinh tiểu học đến trung học phổ thông trở lên (tương đương 51.000VNĐ - 306.000 VNĐ).

Bạn có thể di chuyển từ ga Tokyo, đi tuyến JR Ueno-Tokyo Line (tàu tốc hành Limited Express Tokiwa) và xuống tại ga Ishioka. Từ cửa Đông ga Ishioka, di chuyển khoảng 30 phút bằng xe buýt (chỉ hoạt động vào cuối tuần và ngày lễ) hoặc taxi.

CÔNG VIÊN HOA OẢI HƯƠNG TAMBARA (Khu vực: Tỉnh Gunma)

Cao nguyên Tambara tọa lạc tại thành phố Numata, tỉnh Gunma là điểm tránh nóng được nhiều du khách yêu thích vào mùa hè. Khu trượt tuyết ở độ cao khoảng 1.300m vào mùa đông sẽ “thay áo” khi hè về, trở thành Công viên hoa oải hương Tambara rực rỡ sắc tím. Từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8, khoảng 50.000 cây hoa oải hương đồng loạt khoe sắc, phủ kín cao nguyên và lan tỏa hương thơm dịu nhẹ khắp không gian.

Gió mát cao nguyên hoà quyện cùng hương hoa oải hương dịu nhẹ

Mùa hè tại cao nguyên Tambara có khí hậu mát mẻ và khô ráo, là điểm tránh nóng lý tưởng. Điều kiện thời tiết nơi đây cũng đặc biệt thích hợp cho hoa oải hương sinh trưởng. Nhờ trồng đa dạng các giống với thời gian nở khác nhau, những thảm hoa tím nối tiếp nhau khoe sắc suốt cả mùa hè. Cùng thời điểm đó, hoa hướng dương cũng đồng loạt bung nở, sắc vàng rực rỡ khiến khung cảnh cao nguyên mùa hè thêm phần sống động và tràn đầy sức sống.

Tại các cửa hàng trong công viên, du khách có thể tìm thấy nhiều sản phẩm thủ công như xà phòng được làm từ hoa oải hương trồng tại đây. Bên cạnh đó, kem oải hương màu tím nhạt cũng là món ngọt được nhiều người yêu thích. Giữa bầu không khí trong lành và hương hoa dịu nhẹ lan tỏa, hãy dành cho mình một khoảng thời gian thư giãn để tái tạo năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Công viên Hoa oải hương Tambara (Tambara-Kogen, Thành phố Numata, Tỉnh Gunma) hoạt động: 8:30 ~ 17:00 (Nhận lượt khách cuối cùng vào 15:45). Giá vé vào cổng miễn phí cho trẻ mẫu giáo, giao động từ 500 Yên - 1.200 Yên cho học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở trở lên (tương đương 85.000VNĐ - 203.000VNĐ).

Di chuyển Từ ga Tokyo, đi tàu JR Joetsu Shinkansen và xuống tại ga Jomo-Kogen. Trong thời gian diễn ra sự kiện, có xe buýt đưa đón miễn phí từ ga Jomo-Kogen (cần đặt trước), vui lòng hoàn tất đăng ký trên website trước khi đến. Thời gian di chuyển khoảng 2 tiếng 30 phút/chiều.