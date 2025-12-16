Mới đây, Công an xã Đại Lãnh (Khánh Hòa) đề nghị người dân phát hiện hoặc biết thông tin liên quan đối tượng khống chế nhân viên trạm y tế, cướp tài sản trên cần khẩn báo ngay cho trực ban Công an xã Đại Lãnh; đồng thời đề nghị đối tượng gây án cần sớm đầu thú để được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật về hình sự. Thông tin kêu gọi này cũng đã được chia sẻ trên fanpage của Công an xã Đại Lãnh và thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận.

Hình ảnh đối tượng được chia sẻ trên page Công an xã Đại Lãnh.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân (CAND), sự việc xảy ra vào khoảng 18h37' tối ngày 11/12 vừa qua ở Trạm Y tế Vạn Thạnh (thôn Vĩnh Yên, xã Đại Lãnh, Khánh Hòa). Thời điểm đó, chị Mai Thị Hà (SN 1996, trú ở thôn Trung Dõng, xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) đang đảm trách nhiệm vụ trực ban tại Trạm Y tế, thì một nam thanh niên đến hỏi mua thuốc hạ sốt.

Trong lúc chị Hà vào phòng lấy thuốc thì thanh niên đi vào nhà vệ sinh rồi trở ra và hỏi chị có truyền nước không. Khi chị trả lời không, đối tượng bất ngờ túm lấy cổ áo chị Hà, dùng dao giấu trong túi quần khống chế nữ nhân viên.

Đối tượng túm cổ áo chị Hà, khống chế, yêu cầu chị đưa 5 triệu tiền mặt.

Chị Hà gượng sức, tìm đường thoát thì bị tên này kẹp cổ, đe dọa tính mạng, xô đẩy vào bên trong trạm y tế rồi yêu cầu chị Hà đưa 5 triệu đồng. Chị Hà van xin và nói không có tiền mặt thì tên này yêu cầu chị chuyển khoản 500 nghìn đồng vào tài khoản do hắn chỉ định.

Trước khi rời khỏi Trạm Y tế Vạn Thạnh, gã thanh niên yêu cầu chị Hà phải đứng yên tại chỗ và không được điện thoại báo tin cho người thân hoặc cơ quan Công an, nếu không sẽ khó yên thân.

Trước khi rời đi, tên này còn dọa nếu báo công an chị Hà sẽ khó yên thân.

Theo tường trình của chị Hà và những hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, gã thanh niên cướp tài sản có đặc điểm nhận dạng bên ngoài mặc áo khoác màu xanh, hai bên vai có ba sọc trắng, quần lửng màu đen, chân đi dép nhựa màu trắng, chiều cao khoảng 1m65, đeo mắt kính trắng gọng đen, đeo khẩu trang màu trắng, đầu đội mũ diềm đen có hàng chữ trắng phía trước.