Theo VTC News, người phụ nữ họ Tang, 48 tuổi, là bạn gái của Lv, 57 tuổi, chủ một trang trại gà ở quận Tân Bắc, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) trong 15 năm. Sau khi kinh doanh thất bát, Lv này lâm vào cảnh nợ nần.

Nhận ra mối quan hệ này không có tương lai, Tang chia tay bạn trai vào năm 2023 và tìm mọi cách cắt đứt mọi liên lạc.

Không thể chấp nhận chấm dứt mối tình này, Lv tìm cách trả thù và đưa ra nhiều lời đe dọa trong suốt thời gian qua nhằm ép buộc bạn gái cũ làm hòa.

Tháng 5/2024, Lv lên kế hoạch đánh cắp bình đựng tro cốt của cha Tang tại nghĩa trang núi Wuzhi ở quận Xizhi, Tân Bắc. Anh ta xem đây là một cách để giải tỏa sự ức chế và buộc Tang phải quay lại.

Tháng 8/2024, ông ta đánh cắp trót lọt chiếc bình. Tháng 12/2024, ông ta đã đến nhà Tang và dán ảnh chân dung của người cha bên ngoài ngôi nhà như một lời đe dọa. Lúc này, Tang không biết bình đựng tro cốt ở nghĩa trang đã bị đánh cắp, do đó không phản ứng gì.

Không chấp nhận chia tay, gã trai trộm tro cốt cha người yêu cũ để ép quay lại. Ảnh: SCMP.

Tháng 2/2025, Lv gửi cho Tang một lá thư đe dọa, trong thư có ảnh chụp bình đựng tro cốt bị đánh cắp và lời cảnh báo rằng nếu chị từ chối tái hợp thì không bao giờ gặp lại cha mình nữa. Suốt nhiều tháng liền, Lv liên tục đe dọa khiến Tang hết chịu nổi, phải gọi cảnh sát.

Cảnh sát đã liên lạc để xin phép kiểm tra nghĩa trang. Tại đây, họ xác nhận niêm phong trên ngăn đựng bình đựng tro cốt đã bị phá và bình đựng tro cốt cùng tấm bảng tên của bố Tang đã biến mất.

Các cuộc điều tra cho thấy ông Lv có tiền án tội Gian lận và Rửa tiền. Khi bị bắt, ban đầu ông ta phủ nhận cả hai tiền án và hành vi trộm bình đựng tro cốt, theo VnExpress.

Song video giám sát đường phố khiến cảnh sát nghi ngờ chiếc bình đựng tro cốt đã được giấu gần trang trại gà của ông Lv. Nhà chức trách do đó khám xét và đến ngày 28/3 chiếc bình đựng tro cốt cuối cùng đã được tìm thấy và trả lại cho Tang.

Ông Lv đang đối mặt với cáo buộc Làm hư hại, bỏ rơi hoặc đánh cắp hài cốt, tro cốt hoặc vật dụng tang lễ của con người, khung hình phạt lên tới 5 năm tù.

Vụ việc khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc bàng hoàng. Một người dùng bình luận: "Thật điên rồ. Ai lại muốn ở bên một người thế này chứ? Những gì hắn ta đang làm không phải là tình yêu, đó chỉ là sự ám ảnh ích kỷ. Hãy học cách yêu trước khi yêu ai đó".

"Nếu cô ấy không yêu thì hãy buông tay nhau ra để sống tốt hơn. Không hạnh phúc nào có được khi ép buộc cả. Hắn ta đã hơn 50 tuổi rồi mà vẫn hành xử như vậy thì thật khó chấp nhận. Bất hạnh cho số phận của người phụ nữ nào quen hắn", một người khác viết.