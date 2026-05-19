Giữa lúc nhiều loại trái cây nhập khẩu tiếp tục duy trì mức giá cao, thị trường trái cây nội địa đang chứng kiến sức mua tăng mạnh đối với ổi – loại quả quen thuộc được trồng phổ biến tại nhiều địa phương và đang bước vào giai đoạn tiêu thụ sôi động nhất trong năm.

Tại nhiều chợ đầu mối và cửa hàng trái cây, lượng ổi nhập về liên tục tăng trong những tuần gần đây để phục vụ nhu cầu tiêu dùng mùa hè. Các dòng ổi lê, ổi nữ hoàng hay ổi ruột trắng được bày bán phổ biến nhờ giá mềm, dễ ăn và phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng từ ăn trực tiếp đến làm nước ép.

Giá ổi hiện dao động khoảng 18.000–35.000 đồng/kg tùy loại. Trong đó, ổi găng và ổi ruột trắng phổ biến ở mức 18.000–25.000 đồng/kg, ổi lê loại đẹp dao động 30.000–40.000 đồng/kg, trong khi một số giống ổi nữ hoàng tuyển chọn tại cửa hàng trái cây có thể lên tới 50.000–60.000 đồng/kg.

Thời tiết nắng nóng kéo dài là một trong những yếu tố giúp sức mua đối với nhóm trái cây giải nhiệt tăng nhanh. Ngoài các chợ dân sinh, nhiều cửa hàng đồ uống, quán nước ép và xe bán trái cây cắt sẵn cũng tăng nhập mặt hàng này do nhu cầu khách hàng cao hơn so với đầu năm.

Nguồn cung dồi dào từ các vùng trồng trọng điểm tại miền Tây và Đông Nam Bộ đang giúp thị trường duy trì lượng hàng ổn định. Nhiều nhà vườn bước vào vụ thu hoạch chính khiến lượng ổi đưa ra thị trường tăng mạnh, tạo điều kiện để giá bán giữ ở mức dễ tiếp cận.

Không chỉ tiêu thụ mạnh ở kênh truyền thống, các hệ thống bán lẻ hiện cũng ưu tiên đẩy mạnh nhóm trái cây nội địa có giá phổ thông nhằm kích cầu mua sắm mùa hè. Các chương trình giảm giá, bán combo hoặc khuyến mãi theo kg xuất hiện ngày càng nhiều tại siêu thị và cửa hàng thực phẩm.

Theo đánh giá của giới chuyên gia thị trường, xu hướng ưu tiên trái cây nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong thời gian tới khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng yếu tố giá hợp lý, độ tươi và tính tiện lợi trong chi tiêu hàng ngày.

Trong bối cảnh sức mua chung chưa phục hồi hoàn toàn, các loại trái cây “ngon - bổ - giá vừa túi tiền” như ổi, dưa hấu hay thanh long đang trở thành nhóm hàng được nhiều tiểu thương ưu tiên nhập số lượng lớn để đón nhu cầu tăng cao mùa nắng nóng.