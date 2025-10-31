Không cần đi xa, nội đô vẫn có dự án giá rẻ hiếm có cho người trẻ mua nhà

Mức giá trong mơ của khách hàng trẻ

Trong khi giá nhà ngày càng xa tầm với của người mua ở thực, đặc biệt là khách hàng trẻ, Hanoi Melody Residences ở Tây Nam Linh Đàm lại khiến nhiều người bất ngờ khi vẫn giữ được mức giá hợp lý dù có vị trí thuận lợi ngay nội đô.

Anh Nguyễn Quốc Đạt – một môi giới tham gia bán hàng tại Hanoi Melody Residences cho hay, tỷ lệ người trẻ tìm tới Hanoi Melody Residences trong thời gian qua rất đông đảo, chủ yếu là các cặp đôi mới kết hôn hoặc có con nhỏ.

Theo anh Đạt, yếu tố hấp dẫn nhất người trẻ mua nhà Hanoi Melody Residences là mức giá cạnh tranh bậc nhất nội đô, chỉ từ 71,9 triệu đồng/m2. Đây được coi là của hiếm trên thị trường, giúp người mua không cần dịch chuyển ra xa trong bối cảnh mặt bằng giá nhà tại Hà Nội liên tục lập đỉnh, thậm chí nhiều dự án vùng ven cũng tiệm cận 100 triệu đồng/m².

Hanoi Melody Residences hấp dẫn khách hàng trẻ nhờ mức giá hợp lý cùng nhiều ưu thế vượt trội. Ảnh: HMR

"Giới trẻ ngày nay rất thực tế khi mua nhà. Họ đề cao trải nghiệm sống – muốn nơi ở có thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ nhưng vẫn đặt bài toán tài chính lên hàng đầu: giá phải phù hợp, phương án thanh toán linh hoạt, và đặc biệt là pháp lý minh bạch, tiến độ chắc chắn để tránh mọi rủi ro khi mua nhà lần đầu", anh Đạt nhận định.

Vợ chồng anh Minh Tuấn (29 tuổi) – khách hàng sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại Hanoi Melody Residences – cho biết, sau khi tìm hiểu nhiều dự án từ nội đô đến vùng ven, anh nhận ra hầu hết đều vượt quá khả năng tài chính.

"Khi biết Hanoi Melody Residences có giá chỉ hơn 70 triệu đồng/m², không quá xa chỗ làm và đang vào giai đoạn cất nóc các tòa, vợ chồng tôi quyết định nhờ ông bà hai bên hỗ trợ và vay ngân hàng một phần để chốt sớm", anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh, đây là quyết định "vừa liều vừa may" bởi sau khi đặt cọc ít lâu, loại diện tích anh mua đã "bay sạch". "May mắn là giờ chúng tôi có thể yên tâm chờ ngày nhận nhà, lại đúng quỹ tài chính dự trù. Nếu chậm thêm chút nữa, chắc đã lỡ mất cơ hội này" anh nói.

Thêm khẩu vị chọn nhà của khách hàng trẻ

Những khách hàng trẻ của Hanoi Melody Residences góp phần làm nên xu hướng trẻ hóa tuổi mua nhà. Theo dữ liệu mới nhất của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), từ năm 2019 đến nay, tỷ lệ người trẻ tham gia thị trường bất động sản, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, tăng rõ rệt. Khách hàng trong độ tuổi 25-35 hiện chiếm trung bình hơn 40% giao dịch. Tại một số dự án, tỉ lệ này chiếm tới 70%.

Khẩu vị mua nhà của người trẻ cũng thay đổi rõ rệt so với thế hệ trước. Họ không còn ưu tiên nhà phố hay đất nền mà hướng đến căn hộ chung cư có kết nối hạ tầng tốt, giá cả "dễ thở" và phù hợp với phong cách sống hiện đại, cùng hệ thống tiện ích nội khu đồng bộ như: siêu thị, phòng gym, trường học, công viên... Đây cũng chính là những yếu tố mà Hanoi Melody Residences đang sở hữu.

Hanoi Melody Residences nổi bật với hệ thống gần 20 tiện ích nội khu khép kín: bể bơi, sân thể thao đa năng, vườn gym, đường dạo bộ, shophouse khối đế, khu vui chơi trẻ em… Tất cả được thiết kế để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc và thư giãn của cư dân trẻ. Đặc biệt, dự án có trường mầm non nội khu và kế cận hàng loạt trường học đa cấp bậc, giúp cư dân yên tâm cho con theo học gần nhà.

Nằm trong khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hanoi Melody Residences sở hữu 4 mặt thoáng, bao quanh là các dãy biệt thự quy hoạch đồng bộ, đảm bảo không gian yên tĩnh và riêng tư. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối đến trung tâm thành phố và các khu vực khác qua trục Giải Phóng – Vành đai 3 – Quốc lộ 1A, đồng thời thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu hoàn chỉnh: bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại…

Dự án cung cấp chính sách tài chính linh hoạt, hỗ trợ tối ưu cho khách hàng. Khách vay mua nhà được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà hoặc tối đa 24 tháng. Chính sách này giảm áp lực tài chính ban đầu, tạo cơ hội cho người trẻ ổn định thu nhập trước khi bước vào giai đoạn trả góp.

Đặc biệt, dự án đã sổ đỏ toàn khu và tiến độ thi công đảm bảo với tòa đầu tiên đã cất nóc từ đầu tháng 8/2025. Các tòa còn lại đang được đẩy nhanh hoàn thiện, dự kiến bàn giao đồng loạt vào quý IV/2026. Những yếu tố này giúp người trẻ thêm yên tâm khi chọn nơi an cư đầu tiên cho mình.

Dự án Hanoi Melody Residences đã cất nóc tòa đầu tiên, đặc biệt rất gần các trường học. Ảnh: HMR

Trong bối cảnh giá bất động sản ngày càng tăng, việc "xuống tiền" sớm tại những dự án có vị trí đẹp, tiện ích hoàn chỉnh và tiến độ đảm bảo như Hanoi Melody Residences được xem là bước đi chiến lược, giúp người trẻ vừa an cư, vừa nắm bắt cơ hội đầu tư cho tương lai.