Không bỏ bữa giữa guồng quay bận rộn, giới trẻ bật mí bí kíp: Vừa tự nấu vừa đặt món online

Tự nấu ăn – giải pháp kinh tế hay gánh nặng thời gian?

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều người cho rằng tự nấu ăn là phương án kinh tế nhất. Thực tế, nhận định này thường đúng với những gia đình đông người, khi người nấu ăn có thời gian và kỹ năng bếp núc thuần thục. Còn với những người bận rộn hoặc gia đình ít người, việc nấu nướng đôi khi lại trở thành áp lực hơn là giải pháp.

Vợ chồng Phương Hằng - Vinh Phong (29 tuổi, nhân viên kinh doanh, TP. HCM) từng kỳ vọng sau khi kết hôn, cặp đôi vẫn có thể duy trì nếp sinh hoạt ăn uống như lúc còn sống chung với bố mẹ. Trong những tháng đầu, cô tỉ mỉ lên kế hoạch thực đơn, đi chợ mua sẵn nguyên liệu đủ cho cả tuần, dành trọn Chủ nhật để nấu sẵn ba món, chia khẩu phần và cất tủ lạnh.

Vợ chồng Phương Hằng - Vĩnh Phong cố gắng "bật bếp" mỗi ngày nhưng cũng muốn dành thời gian để thư giãn và kết nối nhiều hơn.

Với người mới chuyển ra ở riêng và sống một mình như Tường My (23 tuổi, chuyên viên truyền thông, Hà Nội), bài toán còn khó hơn. My cho biết, một bữa ăn tự nấu đủ 2 món đơn giản và cơm thường tốn khoảng 80.000 – 100.000 đồng, nếu tính cả tiền nguyên liệu lẻ, gas, điện, gia vị dùng không hết. Chưa kể thời gian đi chợ, nấu nướng và dọn rửa. Không giỏi nấu nướng nên đồ ăn nấu ra bữa được, bữa không và nhiều nguyên liệu không được tận dụng tối đa, gây lãng phí.

Tường My luôn rất trân trọng thức ăn và cảm thấy rất "tội lỗi" nếu phải bỏ phí chúng.

Nhìn chung, với vợ chồng trẻ như Hằng và Phong, hay người độc thân như My, dù yêu thích việc "chủ động" tự nấu ăn, nhưng với nhịp sống bận rộn, việc duy trì thói quen này mỗi ngày là điều không hề dễ dàng.

Vừa nấu ăn, vừa đặt món qua app để tối ưu chi phí

Không phải ai cũng có thời gian và điều kiện để duy trì việc nấu nướng mỗi ngày. Nhiều người trẻ bắt đầu linh hoạt kết hợp giữa việc tự nấu ăn và đặt đồ ăn qua ứng dụng. Hôm rảnh rang thì vào bếp, hôm bận rộn hoặc muốn đổi khẩu vị thì đặt món qua ứng dụng. Cách này vừa giúp bữa ăn phong phú hơn, vừa tận dụng được ưu đãi, đặc biệt là các chương trình tích điểm để tiết kiệm chi phí.

Với vợ chồng Phương Hằng - Vĩnh Phong, bữa ăn ngày không phải lúc nào cũng xoay quanh quẩn bên bếp. Cả hai đều là dân văn phòng, công việc bận rộn từ sáng tới tối nên chuyện nấu nướng phải phụ thuộc nhiều vào lịch làm việc. "Cuối tuần hoặc hôm nào tan ca sớm thì mình nấu, vừa ấm cúng, vừa có thể trau dồi thêm kỹ năng bếp núc. Nhưng những hôm bận rộn, đặc biệt là bữa sáng hay bữa tối trong tuần, thì tụi mình đặt đồ ăn qua GrabFood cho nhanh" - Hằng chia sẻ.

Từ ngày biết tới chương trình tích điểm của Grab, hai vợ chồng Hằng bắt đầu "có kế hoạch" hơn trong việc đặt món. Buổi sáng, Hằng tranh thủ đặt đồ ăn sáng giao đến công ty trong khung giờ "vàng" từ 7h–9h, còn hôm nào tăng ca vào buổi tối thì cô đặt món trong bộ sưu tập "Quán ngon đặc tuyển". Theo Phương Hằng, các quán ăn trong bộ sưu tập này đều có đánh giá sao từ 4.0 trở lên, thực đơn đa dạng và chất lượng. Cô cũng cho biết đặt đồ ăn theo hai cách này giúp cô tích được thêm 50 điểm của Grab trên mỗi đơn hàng hoàn thành. Điều Hằng thích nhất là cô có thể dùng điểm để giảm giá trực tiếp vào đơn hàng. Có lúc được miễn phí cả đơn nhờ số điểm tích lũy vừa đủ với giá trị đơn.

Còn với Tường My, sau một thời gian tự xoay xở với bếp núc, My chọn cách phương án linh hoạt hơn: bữa nào rảnh thì tự chuẩn bị, còn những bữa trưa bận rộn ở công ty, cô thường đặt đơn nhóm cùng đồng nghiệp."Mới đầu, em chỉ nghĩ đặt cùng mọi người cho tiết kiệm phí ship. Dần dần, em nhận ra đơn hàng nhóm có giá trị cao nên mã ưu đãi cũng nhiều hơn. Đặc biệt, người đứng ra ‘làm trưởng nhóm’ như em còn được tích thêm 200 điểm thưởng, em có thể dùng để giảm giá cho đơn GrabFood kế tiếp," Tường My chia sẻ bí kíp tâm đắc. Cô cũng cho biết thêm, việc cùng đồng nghiệp ăn trưa còn giúp cô và mọi người thêm gắn kết, hiểu nhau hơn.

Không có công thức đúng tuyệt đối cho việc ăn uống. Tự nấu hay đặt món trên ứng dụng đều mang đến những tiện ích khác nhau. Suy cho cùng, lựa chọn ăn uống thế nào không quan trọng bằng việc biến nó thành một phần nhịp sống hợp lý, cân bằng được chi phí, thời gian và sức khỏe. Khi biết tận dụng những gì mình có, từ kỹ năng bếp núc đến các tiện ích công nghệ, mỗi bữa ăn sẽ trở thành một cách chăm sóc bản thân và gia đình hiệu quả.