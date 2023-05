Khởi tố "yêu râu xanh" cầm dao đe doạ, đòi hiếp dâm chủ cửa hàng thời trang

Ngày 8/5, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phan Văn Cương (SN 1992) về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, ngày 7/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh người đàn ông cầm dao xông vào cửa hàng quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.

Kẻ biến thái bị người dân và công an khống chế, bắt giữ.

Theo nội dung clip, lợi dụng đêm khuya, cửa hàng vắng khách, chỉ có một phụ nữ trông coi cửa hàng, Cương đã cầm dao, đe doạ hiếp dâm nữ chủ cửa hàng.

Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng của mình nên chủ cửa hàng giả vờ đồng ý nhưng tìm lý do trì hoãn. Lợi dụng lúc Cương không để ý và chưa thực hiện được hành vi của mình, nạn nhân giật được con dao, đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ.

Cương đã bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân bắt giữ và thông báo công an.

Tại cơ quan công an, Cương khai nhận hành vi phạm tội và cho biết trước đó vừa đi uống bia về.