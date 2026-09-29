Khởi tố vụ án sau tố giác của nhà văn Gào, một thành viên "nhóm Anti" bị xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật

Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm đề ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Làm nhục người khác”, quy định tại khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan điều tra giải quyết đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, sinh năm 1988, được biết đến với bút danh Gào. Thông báo này không đề cập việc khởi tố bị can.

Theo nội dung tố giác được thuật lại trong văn bản, bà Thanh cho rằng từ năm 2018 đến năm 2025, bà liên tục bị một số cá nhân trong các hội nhóm “antifan” trên Facebook, Messenger và Zalo đăng tải, chia sẻ nội dung công kích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và hoạt động kinh doanh của gia đình. Bà xác định Trần Cát Tường, sinh năm 1989, là người trực tiếp, chủ chốt thực hiện những hành vi mà bà tố giác.

Nhà văn Gào trong chương trình Lối ra của FPT Play. Ảnh: FPT Play

Theo nội dung tố giác được thuật lại trong thông báo, bà Thanh cho rằng từ năm 2018 đến năm 2025, bà liên tục bị một số cá nhân trong các hội nhóm “antifan” trên Facebook, Messenger và Zalo đăng tải, chia sẻ nội dung công kích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và hoạt động kinh doanh của gia đình.

Bà Thanh cho rằng người này tham gia điều hành hoặc hoạt động tích cực trong một số hội nhóm, đăng bài và hình ảnh quy kết bà về các vấn đề liên quan đến đời tư, tiền bạc và kinh doanh. Đơn tố giác cũng đề cập những tin nhắn có lời lẽ xúc phạm, việc lan truyền thông tin cá nhân và các hành vi mà bà cho là nhắm đến người thân. Đây là nội dung phía bà Thanh tố giác; vụ án hiện tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bên cạnh vụ án tại Gia Lai, bà Thanh còn gửi đơn liên quan đến một người phụ nữ khác tại Hải Phòng. Theo thông báo đề ngày 4/5 của Công an phường An Biên, cơ quan này đã xác minh đơn tố cáo của bà Thanh đối với bà Nguyễn Quỳnh Giang, sinh năm 1989, về việc sử dụng Facebook đăng tải thông tin ảnh hưởng đến bà.

Công an phường An Biên xác định bà Giang đã lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân, vi phạm quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử. Cơ quan công an cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Giang về hành vi này. Thông báo không nêu mức phạt.

Nguồn: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai; Công an phường An Biên, Hải Phòng

Minh Ngọc