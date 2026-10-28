Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh An Giang cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Cẩm Nhung (còn gọi là Thắng, Khánh; SN 1969, ngụ phường Long Xuyên, An Giang).

Nhung bị điều tra về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Ngô Cẩm Nhung bị khởi tố về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. (Ảnh: Ngọc Khuê)

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến năm 2024, Nhung mua bán trái phép 122 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tổng giá trị hóa đơn hơn 8,6 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.

PC03 Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ đang có diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Mới đây, tại cuộc họp giao ban báo chí chiều 26/10, Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong tháng 10, công an tỉnh này triệt phá thành công 2 đường dây “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Cơ quan chức năng khởi tố 12 bị can, xác định 17 đối tượng liên quan và làm rõ 33 pháp nhân trong và ngoài nước, với tổng giá trị các hóa đơn không hợp pháp lên đến trên 21.000 tỷ đồng.