Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Chúc Kim Hương (sinh năm 1996, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) để điều tra về tội "Giết người". Nạn nhân là chị T.T.T.Q. (sinh năm 2002, ngụ TP Cần Thơ).

Chúc Kim Hương tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra, khoảng 14 giờ ngày 8/11, Công an phường Tân Sơn Hòa tiếp nhận trình báo của bà N.T.L. (sinh năm 1982, ngụ TP Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị Q. từ ngày 2/11.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tân Sơn Hòa và Công an xã Tân Vĩnh Lộc tiến hành xác minh. Quá trình điều tra, công an xác định chị Q. đã bị sát hại và bắt giữ Chúc Kim Hương để làm rõ vụ việc.

Theo lời khai ban đầu, Hương quen chị Q. qua mạng xã hội. Ngày 1/11, hai người gặp nhau tại nhà Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc rồi xảy ra mâu thuẫn. Hương khai đã dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nạn nhân tử vong, Hương chôn giấu thi thể chị Q. tại bãi đất trống đối diện nhà trọ và tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi phạm tội.