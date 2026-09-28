Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Minh Luân (SN 2000, quê ở tỉnh Cà Mau, trú xã Củ Chi) về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 12h50 ngày 24/9, tại một phòng trọ trên đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi, đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Đối tượng Lê Minh Luân (Ảnh: CACC)

Hiện trường sự việc (Ảnh: CACC)

Theo thông tin ban đầu, Luân và chị Trương Ngọc Diễm (SN 2000) là vợ chồng nhưng đã ly thân. Hơn 12h ngày 24/9, Luân đi qua nhà trọ trên đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi) nơi gia đình chị Diễm sinh sống, rồi xảy ra vụ án mạng.

Vụ việc khiến chị Trương Kim Thảo (SN 1996, chị ruột của Diễm cùng là chị vợ của Luân) tử vong tại chỗ. Chị Diễm tử vong tại bệnh viện. Ông T.V.N. (SN 1963, cha vợ của Luân) và H.H.T. (SN 2008, cháu vợ) bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện Xuyên Á.

Sau khi gây án, Luân rời khỏi hiện trường. Cả hai hiện đang được điều trị tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Sau khi gây án, Luân chạy đến khu vực xã Bình Mỹ và tiếp tục gây thương tích cho một người đàn ông tại đây, rồi điều khiển xe máy tẩu thoát về hướng tỉnh Tây Ninh.

Đến 15h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Củ Chi và Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) tổ chức truy tìm và bắt giữ Luân khi đối tượng đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 60km.

Tại công an, Luân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ an đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.