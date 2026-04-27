Liên quan đến vụ lò mổ xuất hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (gọi tắt là C.P. Việt Nam), ngày 27-4, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can Vũ Biển (42 tuổi; ngụ xã Khánh An, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn". Bị can Biển được cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Bị can Vũ Biển. Ảnh: Công an Cà Mau

Như đã thông tin, trong 6 tháng cuối năm 2022, cơ sở Vũ Biển xuất hóa đơn gia công hơn 8.600 con heo với trị giá hơn 1,207 tỉ đồng cho 7 chi nhánh của C.P. Việt Nam, gồm: chi nhánh Cần Thơ, chi nhánh 3 tại Đồng Nai, chi nhánh Tiền Giang... Từ tháng 1 đến tháng 6-2023, cơ sở Vũ Biển tiếp tục xuất hóa đơn hơn 12.000 con heo, trị giá hơn 1,687 tỉ đồng.

Theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau, cơ sở Vũ Biển chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo/ngày đêm.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, cơ sở không chứng minh được việc giao nhận heo giữa cơ sở và bên thuê gia công; không kê khai các khoản chi phí trên tờ khai. Đồng thời, chủ cơ sở thừa nhận việc mua bán là không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và được nhận 5% giá trị trên mỗi hóa đơn.

Ngoài 66 hóa đơn nêu trên, lực lượng chức năng còn phát hiện từ tháng 4-2022, cơ sở Vũ Biển đã xuất thêm 20 hóa đơn khác với trị giá 298 triệu đồng cho một số chi nhánh của C.P. Việt Nam.