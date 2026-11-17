Công an tỉnh Phú Thọ ngày 15/11/2026 đã ra cảnh báo về thủ đoạn thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế trên không gian mạng nhằm trục lợi.

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Hoàng Đức Huy (sinh năm 1996, trú tại thôn Thanh Hà, xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ) có biểu hiện thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế. Ngày 30/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Hoàng Đức Huy để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận, từ năm 2022 đến tháng 7/2026, thông qua tìm hiểu trên các nền tảng mạng xã hội, đối tượng biết việc sử dụng tài khoản thẻ thanh toán quốc tế Visa, Mastercard để thanh toán chi phí quảng cáo trên Facebook. Huy sau đó tìm kiếm các hội, nhóm trên Telegram, liên hệ với những tài khoản rao bán thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người nước ngoài để mua lại, lưu trữ trên máy tính và điện thoại cá nhân, sau đó bán cho người khác nhằm kiếm lời.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/8/2026, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự; ngày 07/8/2026, khởi tố bị can đối với Hoàng Đức Huy và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Hoàng Đức Huy (trái) và Chu Mạnh Hùng tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an Phú Thọ

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định Huy đã chuyển 07 thông tin thẻ thanh toán quốc tế cho Chu Mạnh Hùng (sinh năm 2000, trú tại thôn Quang Trung, xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ) thông qua ứng dụng Telegram. Làm việc với cơ quan Công an, Hùng thừa nhận đã nhận số thông tin thẻ trên từ Huy; đồng thời khai nhận bản thân còn thu thập, lưu trữ 108 thông tin thẻ thanh toán quốc tế Visa, Mastercard trên máy tính xách tay cá nhân để sử dụng vào mục đích chạy quảng cáo trên Facebook.

Ngày 09/10/2026, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Chu Mạnh Hùng và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cảnh báo nguy cơ thông tin cá nhân bị mua bán trái phép

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ cảnh báo nguy cơ thông tin tài chính cá nhân bị thu thập, trao đổi và mua bán trái phép trên không gian mạng. Việc lưu trữ, chuyển giao thông tin thẻ thanh toán của người khác khi không được phép có thể tạo điều kiện cho các hành vi sử dụng thẻ trái phép, thực hiện giao dịch gian lận, gây thiệt hại về tài sản và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thẻ.

Để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thông tin thẻ thanh toán quốc tế, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không mua bán, trao đổi, chia sẻ thông tin thẻ thanh toán quốc tế như số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật CVV/CVC, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng cho cá nhân, tổ chức không có thẩm quyền.

Không tham gia các hội, nhóm trên Telegram, Facebook và các nền tảng mạng xã hội có hoạt động rao bán, trao đổi dữ liệu thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán hoặc thông tin tài chính cá nhân không rõ nguồn gốc.

Tuyệt đối không sử dụng thông tin thẻ thanh toán của người khác khi chưa được chủ thẻ cho phép hợp pháp; không tiếp tay cho các hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán, trao đổi trái phép dữ liệu thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngoài ra, tất cả người dân cần chủ động bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng, sử dụng các phương thức xác thực an toàn, thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch. Khi phát hiện giao dịch bất thường, cần liên hệ ngay với ngân hàng để yêu cầu khóa thẻ và có biện pháp xử lý kịp thời.

Khi phát hiện tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu mua bán thông tin thẻ thanh toán quốc tế hoặc các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cần lưu giữ thông tin liên quan và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xử lý.