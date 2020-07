Khởi tố bị can đối với người đàn ông hành hung học sinh lớp 1 ở Hòa Bình

Liên quan đến vụ việc bé trai lớp 1 bị bố của bạn hành hung, ngày 16/7, Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Duy Đức (42 tuổi, ở phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình) về tội Cố ý gây thương tích.

Chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân cháu Nguyễn Gia K. cho biết, hiện tại sức khoẻ của con trai đã ổn định hơn, tuy nhiên cháu K. vẫn kêu đau đầu, tâm trạng hoảng loạn nên vẫn đang ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Trước đó, sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 10/7, khi học sinh N.G.K. đến trường và đang ở cổng thì bị Phạm Duy Đức (SN 1978) là phụ huynh của em P.H.L. (bạn học cùng cháu K.) dụ dỗ, yêu cầu đi theo đến chỗ khuất để bạo hành, khiến cháu K. bị chảy máu mũi, miệng.

Gia đình nạn nhân yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, trích xuất camera tại cổng trường từ đó làm rõ trách nhiệm thuộc về ai khi để xảy ra vụ việc.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đã rất nhanh chóng hành động, kịp thời vào cuộc điều tra tạm giữ ngay người hành hung học sinh lớp 1. Qua quá trình đấu tranh tại cơ quan điều tra, ông Đức thừa nhận hành vị đánh đập cháu K.

Sự việc một lần nữa khẳng định sự nhạy bén trong nghiệp vụ của lực lượng chức năng, sự chỉ đạo chính xác và kịp thời của lãnh đạo công an tỉnh, công an TP Hòa Bình trong việc bảo vệ trị an trong địa bàn nói chung, cũng như vấn đề bạo hành trẻ em nói riêng. Vụ việc được xử lý nhanh, đúng người đúng tội khiến người dân cảm thấy vô cùng yên tâm và tin tưởng.

Tại nơi bé K. bị hành hung vẫn còn vết máu lưu lại tên tường.

Nguyên nhân xảy ra sự việc được cho là trước đó 2 ngày (8/7), cháu K. và cháu L. trêu đùa nên xảy ra mâu thuẫn trong giờ ra chơi. Sau đó học sinh L. có báo cô giáo chủ nhiệm, sau đó cô giáo có gặp riêng 2 học sinh để lắng nghe, giải thích và đề nghị 2 học sinh xin lỗi nhau.

Mặc dù đã được nhà trường và giáo viên chủ nhiệm giải quyết tuy nhiên do vẫn còn bức xúc về việc mâu thuẫn giữa con mình với cháu N.G.K, nên khi đưa con đi học, gặp cháu K. ngoài cổng trường, Phạm Duy Đức đã có hành vi bạo hành gây thương tích đối với cháu N.G.K.

Trước đó, ngày 14/7, gia đình bé K. đã gửi đơn đến Cục Trẻ em và Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đề nghị vào cuộc làm rõ trách nhiệm thuộc về ai khi để xảy ra sự việc.