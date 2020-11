Khởi tố bị can đối tượng liên quan vụ nữ sinh bị đâm trọng thương

Nữ sinh bị đâm trọng thương



Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc nữ sinh kéo người bên ngoài để đánh bạn học vừa xảy ra trên địa bàn.

Em D. bị thương nặng

Cụ thể, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu ra thông báo số 1813 về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm. Theo thông báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Nguyễn Tường Vy (SN 1999, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án là em Nguyễn Kim D. (SN 2003, học sinh lớp 11, trường PTTH Hùng Vương, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, trong giờ ra chơi, D. có hiểu lầm với 1 bạn học cùng trường tên Kim N. dẫn đến hai bên mâu thuẫn, chửi bới qua lại.

Dù mọi chuyện không có gì nhưng sau đó, D. liên tục bị những đối tượng bên ngoài xưng là “anh”, “chị” của N. nhắn tin qua facebook đe doạ sẽ “giải quyết bằng bạo lực”. Điều này khiến cho D. lo sợ và bắt đầu cảm thấy bất an mỗi khi đi học.

D. cũng chỉ nghĩ “dân anh chị” đe doạ nhưng không dám làm gì, tuy nhiên cuối cùng, mọi chuyện không dừng lại như D. nghĩ. Sau đó nhóm đối tượng này hẹn D. ra để “giải quyết” mâu thuẫn, nói chuyện với nhau.

Theo lời kể của chính nạn nhân và nhiều nhân chứng khác có mặt tại hiện trường, khi D. đang đứng trò chuyện cùng bạn thì bất ngờ bị Tường Vy xông vào đánh. Bất ngờ bị đánh, D. cũng phản kháng lại bằng cách chống cự thì bị 1 đối tượng khác tên Anh xông lại bẻ tay, nắm đầu em giật ngược ra đường.

Thấy D. yếu thế hơn nên Vy nhanh chóng lao vào tiếp tục tấn công D. Lúc này Linh xuất hiện, dùng dao Thái Lan đâm liên tiếp vào người em D..

Em D. bị đâm thủng vai và nhiều vết xước khác, máu ra nhiều nên ngã gục xuống nền đường. Sau đó, D. được người dân có mặt đưa đi cấp cứu.

May mắn em D. đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ tiến hành cứu chữa nên D. đã qua cơn nguy kịch, không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình của D. đã trình báo cơ quan công an nhờ can thiệp.

Nhận thông tin trình báo từ gia đình, công an huyện Vĩnh Cửu đã vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh, cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu đã xác định được Vy là đối tượng liên quan đến vụ án nên tiến hành khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Nguyễn Tường Vy.

Lo sợ bạo lực học đường

Một cán bộ điều tra cho biết thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra tình trạng các nữ sinh, nam sinh trong các trường học kêu người từ bên ngoài vào "xử" bạn học. Những vấn đề dẫn đến mâu thuẫn của các em chủ yếu là ghen tuông, đố kị, phát ngôn trên facebook,…

Cuối cùng do không thể giải quyết nên chọn cách hành xử thiếu văn minh, gây bức xúc trong dư luận.

“Hiện nay nhiều phụ huynh do bận cơm áo gạo tiền, không có thời gian quan tâm đến con cái dẫn đến các cháu có những hành động thiếu suy nghĩ bồng bột. Chỉ đến khi sự việc nghiêm trọng xảy ra thì phụ huynh mới biết được con mình ở bên ngoài làm gì, hành xử như thế nào. Cũng mong là nhà trường, phụ huynh quan tâm, sát sao các cháu nhiều hơn tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra”, 1 cán bộ điều tra nhấn mạnh.

Ngôi trường nạn nhân D. đang học



Trong khi đó, nhiều phụ huynh cho biết, hoạt động của nhóm đối tượng bên ngoài nhà trường nêu trên là nỗi lo lắng thường trực của các em học sinh ở địa phương.

Do vậy, người dân rất cần vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội để răn đe vấn nạn bạo lực học đường, vốn là thực trạng đang nhức nhối hiện nay. Phụ huynh cũng mong muốn con cái tới trường được đảm bảo an toàn, tránh những điều không hay xảy đến với con em của họ.

“Thực sự vụ việc xảy ra quá nghiêm trọng, nạn nhân là 1 nữ sinh nên cháu sẽ bị ám ảnh cả đời. Tôi lo sợ cháu sẽ áp lực, ngại ngùng với bạn bè và cuộc sống của cháu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Tôi cũng mong công an xử lý nghiêm những sự việc nghiêm trọng để tránh ảnh hưởng đến các cháu trong môi trường giáo dục, để phụ huynh cũng an tâm hơn khi con đến trường”, phụ huynh Nguyễn Thúy Ngân nói.

Còn cháu V.L.G., nhân chứng có mặt khi sự việc xảy ra cũng cho biết cháu đã rất sợ khi thấy bạn D. bị các chị từ bên ngoài xông vào đánh một cách dã man. Cháu G. nói rằng cháu và các bạn không dám vào can ngăn vì sợ bị các chị đánh.

“Cháu thật sự sợ vì bạn D. bị đánh rất nhiều, các chị ấy rất hung dữ vừa la hét chửi bới vừa đánh bạn D.. Chỉ đến khi bạn D. bị chảy nhiều máu nằm gục xuống đất mấy chị ấy mới bỏ đi. Các chú công an phải giúp D. sớm lấy lại công bằng và tinh thần để đi học”.