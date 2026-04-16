Sáng 16/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Hoàng (SN 1969, ngụ TPHCM) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến hành vi xây dựng gần 50 căn nhà trên đất người khác, xảy ra tại phường Tân Khánh, TP.HCM.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can Lê Văn Hoàng

Trước đó, báo Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh về vụ xây gần 50 căn nhà trái phép trên đất người khác ở tỉnh Bình Dương cũ, nay là TPHCM, mà người thực hiện hành vi nêu trên là ông Lê Văn Hoàng (ngụ tại TP.HCM). Đến tháng 12/2025, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra về hành vi của các đối tượng liên quan.

Theo hồ sơ, vào năm 1999, hộ ông Trương Minh Ký (SN 1969, ngụ TPHCM) được UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ, nay là TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích 6.465m2 thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 ở phường Tân Phước Khánh cũ.

Năm 2017, ông Lê Văn Hoàng và cá nhân khác đã chiếm một phần thửa đất kể trên để xây nhà tạm nên đã xảy ra tranh chấp với ông Ký. Năm 2019, ông Ký đã khởi kiện ông Hoàng.

Công an khám xét nơi ở của bị can Lê Văn Hoàng

Lực lượng công an có mặt tại nhà bị can Lê Văn Hoàng

Sau khi thụ lý, TAND thị xã Tân Uyên (cũ) đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc ông Hoàng không được xây dựng, lắp ghép nhà tiền chế trên thửa đất số 87 của ông Ký. Thời điểm này ông Hoàng đã xây 7 căn nhà cấp 4 và một dãy nhà trọ.

Năm 2020, khi Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên (cũ) ban hành thông báo buộc tháo dỡ các công trình xây nhà trái phép thì trên thửa đất này đã có 25 căn nhà cấp 4, 2 dãy phòng trọ được xây dựng hoàn thiện và 5 căn nhà cấp 4 đang trong quá trình xây dựng.

Sau đó, ông Hoàng làm đơn khởi kiện ngược lại, yêu cầu TAND thị xã Tân Uyên tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký nhưng yêu cầu khởi kiện này của ông Hoàng đã bị tòa án bác đơn. Thời điểm này, đã có 48 căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất.

Năm 2023, TAND TP Tân Uyên (cũ) phục hồi giải quyết đơn kiện của ông Ký đối với ông Hoàng. Tháng 7/2024, TAND thành phố Tân Uyên xét xử sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trương Minh Ký, buộc ông Hoàng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tháo dỡ toàn bộ tài sản, trả lại đất cho nguyên đơn.

Cuối tháng 2/2025, TAND TP Tân Uyên cũ (nay là TAND khu vực 17, TPHCM) có văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Lê Văn Hoàng.