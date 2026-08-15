Sáng 15/8, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 1988, trú xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Hồng Lĩnh là giáo viên thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân bị Lĩnh sát hại là chị L.T.M.D. (SN 1987), nhân viên thư viện, công tác cùng trường với Nguyễn Hồng Lĩnh.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trước đó đơn vị có tiếp nhận trình báo về việc chị D. mất tích. Lãnh đạo Công an tỉnh này đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Ea Wy khẩn trương xác minh, truy tìm. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Hồng Lĩnh có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Theo lời khai ban đầu, Lĩnh và chị D. phát sinh quan hệ tình cảm từ khoảng đầu năm 2025. Lĩnh đã có vợ và hai con, trong khi chị D. đã ly hôn từ tháng 3/2026 và đang nuôi hai con gái. Tối 10/8, Lĩnh đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể của trường để nói chuyện và hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Lĩnh dùng vũ lực khiến chị D. tử vong. Người này cũng đã đốt quần áo, chăn, gối tại phòng ở của nạn nhân để nhằm xóa dấu vết.

Sau khi gây án, Lĩnh đưa thi thể chị D. đến rẫy cà phê tại thôn 13, xã Ea Drăng chôn giấu. Hơn 3 ngày sau, thi thể chị D. được phát hiện cách nơi ở của nạn nhân khoảng 20km. Theo lời khai ban đầu của Lĩnh, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ trình báo của gia đình về việc chị D. mất liên lạc sau buổi liên hoan tại trường, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Quá trình điều tra sau đó làm rõ người liên quan trực tiếp đến vụ việc là Nguyễn Hồng Lĩnh - giáo viên dạy môn thể dục cùng trường với nạn nhân.