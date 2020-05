Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty TNHH Hà Hải Nga trong vụ sập tường thi công khiến 10 người chết ở Đồng Nai

Ngày 25/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Hà Huy Hải (SN 1964, ngụ tỉnh Đồng Nai, là giám đốc công ty TNHH Hà Hải Nga) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động" theo điều 295, Bộ luật hình sự.

Đồng thời, các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Theo đó, ông Hà Huy Hải hiện là giám đốc công ty TNHH Hà Hải Nga cũng là đơn vị thi công của công trình tại Công ty cổ phần AV Healthcare nơi xảy ra vụ sập tường khiến 10 người chết, 14 người bị thương vào chiều 14/5.

Nơi xảy ra vụ việc sập tường khiến 10 người chết, 14 người bị thương.

Trước đó, chiều 20/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ sập tường ở công trình xây dựng nhà máy của Công ty AV Healthcare (đường số 08, KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khiến 10 người tử vong. Hồ sơ được chuyển sang VKSND cùng cấp chờ phê duyệt.

Theo Công an Đồng Nai, hồi tháng 1, Công ty cổ phần AV Healthcare giao cho Công ty Hà Hải Nga xây dựng hơn 5.700 m2 nhà máy, tổng giá trị hợp đồng là 11,5 tỷ đồng. Dự án khởi công hồi tháng 2, dự kiến hoàn thành trong vòng bảy tháng.

Khoảng 14h20 ngày 14/5, nhóm công nhân (khoảng 60 người) thi công bức tường cao khoảng 5m, dài hàng trăm mét ở công trình của công ty AV Healthcare thì bất ngờ tường đổ sập.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng và các công nhân đã tích cực tìm kiếm và đào bới các nạn nhân bị chôn vùi. Nhà chức trách xác định có tổng 10 người chết, 15 người khác bị thương nặng.

Tại buổi họp báo thông tin vụ việc chiều 15/5, Đại tá Nguyễn Văn Kim cho biết, nhiều công nhân trong công trình gặp nạn là lao động phổ thông, không có hợp đồng lao động. Đồng thời, Công ty Hà Hải Nga tham gia xây dựng dù chưa có đơn vị giám sát.