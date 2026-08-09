Khởi tố 2 người trong vụ hơn 22 tấn gạo giả thương hiệu Séng Cù Mường Khương

Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Lan (sinh năm 1971) và Nguyễn Thị Trang Nhung (sinh năm 1989), cùng sống ở Lào Cai, để điều tra về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực.

Phan Thị Lan là chủ hộ kinh doanh Quân Lan (đường Trần Phú, phường Cam Đường), còn Nguyễn Thị Trang Nhung giữ chức Giám đốc Công ty TNHH 2 thành viên nông sản Biên Ly (đường Điện Biên, phường Lào Cai).

Ngày 8/7, thực hiện kế hoạch phối hợp của Bộ Công an và Bộ Công Thương về tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra hai cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực tại phường Cam Đường và phường Lào Cai.

Cảnh sát thi hành các quyết định tố tụng với Phan Thị Lan (áo đỏ). (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Tại hộ kinh doanh Quân Lan và Công ty TNHH 2 thành viên nông sản Biên Ly, lực lượng chức năng phát hiện hai cơ sở có cách thức vi phạm tương tự nhau. Hai cơ sở này thu mua thóc có nguồn gốc từ khu vực Bản Xèo, Mường Vi, huyện Bát Xát cũ, tỉnh Lào Cai.

Sau khi xay xát thành gạo, số hàng này được đóng vào bao bì ghi nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương”, một thương hiệu gạo nổi tiếng của huyện Mường Khương cũ, sau đó đưa ra thị trường bán nhằm thu lợi bất chính.

Tại hộ kinh doanh Quân Lan, lực lượng chức năng thu giữ 590 bao gạo loại 5kg và 800 bao loại 10kg, với tổng khối lượng gần 11 tấn, trị giá 350,4 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 395 vỏ bao bì ghi nhãn “Gạo Séng Cù Mường Khương” chưa sử dụng để đóng gạo thành phẩm.

Tại Công ty TNHH 2 thành viên nông sản Biên Ly, lực lượng chức năng thu giữ 2.240 túi gạo loại 5kg, tương đương 11,2 tấn, trị giá 377,44 triệu đồng. Đáng chú ý, tại đây còn có 16.800 vỏ bao bì mang nhãn hiệu “Gạo Séng Cù Mường Khương” chưa đóng gói thành phẩm.

Tổng cộng, hai cơ sở có hơn 22 tấn gạo thành phẩm bị thu giữ, với giá trị theo số liệu cơ quan chức năng công bố là hơn 727 triệu đồng, cùng 17.195 vỏ bao bì mang nhãn hiệu Séng Cù chưa sử dụng.