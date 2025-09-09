Khởi động Học bổng SCG Sharing the Dream lần thứ 19

Lần thứ 19 này, SCG Sharing the Dream sẽ trao tặng 150 suất học bổng với tổng giá trị 1,6 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập trên khắp cả nước. Đây không chỉ là nguồn động viên thiết thực về tài chính, mà còn là minh chứng cho sự cam kết bền bỉ của SCG trong việc giảm bất bình đẳng, trao cơ hội học tập và đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình chạm tới ước mơ và kiến tạo một tương lai bền vững.

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam chia sẻ, học bổng SCG Sharing the Dream ra đời với sứ mệnh giảm bất bình đẳng thông qua giáo dục và trao cơ hội cho nhóm yếu thế, những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

"Trong suốt 18 năm kiên định với mục tiêu này, chương trình đã trao hơn 6.000 suất học bổng, trở thành điểm tựa vững chắc giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên yên tâm học tập và nuôi dưỡng hoài bão. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, trách nhiệm của chúng tôi là trang bị cho các em học sinh, sinh viên những kiến thức và tư duy về phát triển bền vững theo định hướng ESG”, ông Kulachet Dharachandra chia sẻ.

“Qua đó, chương trình SCG Sharing the Dream góp phần nuôi dưỡng một thế hệ trẻ có khả năng làm chủ hành trình xanh của Việt Nam trong tương lai. Đây cũng chính là một trong những hoạt động cụ thể cho chiến lược ‘Tăng trưởng Xanh toàn diện’ mà SCG đã kiên định triển khai trong nhiều năm qua”, ông Kulachet nhấn mạnh.

Vượt xa giá trị vật chất, chương trình học bổng SCG Sharing the Dream 2025 còn chú trọng vào việc trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để phát triển toàn diện. Đối với sinh viên, học bổng mang đến cơ hội được đào tạo chuyên sâu về phát triển bền vững và cách thức xây dựng các dự án cộng đồng. Các em sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với các chuyên gia của tập đoàn SCG trong quý I và quý II năm 2026 để cùng xây dựng và phát triển ý tưởng về ESG.

Đặc biệt, những dự án có triển vọng sẽ được Tập đoàn SCG hỗ trợ kinh phí để triển khai trong thực tế vào quý III cùng năm. Bên cạnh đó đó, các em học sinh cũng được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực thông qua các hoạt động tư vấn, gia sư nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và phát triển tư duy sáng tạo. Đây là những hoạt động được thiết kế để rèn luyện kỹ năng và giúp các em trở thành những cá nhân toàn diện.

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chia sẻ: "với trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội trong đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi Việt Nam, chúng tôi luôn trân trọng những nỗ lực bền bỉ và sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp như Tập đoàn SCG. Từ thực tế tại nhiều địa phương, chúng tôi thấy rõ những khó khăn mà học sinh, sinh viên đang đối diện, từ điều kiện kinh tế đến cơ hội tiếp cận tri thức. Chính vì vậy, học bổng SCG Sharing the Dream không chỉ mang giá trị vật chất, tiếp sức cho các em vững bước tới trường mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp các em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, tiếp tục vững bước trên con đường học tập và trưởng thành”.

Em Huỳnh Ngọc Hiếu, sinh viên Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học RMIT, cũng là một trong những gương mặt truyền cảm hứng của Học bổng SCG Sharing the Dream. Hiếu từng là một đứa trẻ bình thường cho đến khi một biến cố khiến em không còn nhìn thấy ánh sáng. Sự tần tảo của mẹ và nỗ lực của cha đã trở thành động lực giúp Hiếu vượt qua những khó khăn và giới hạn của bản thân để theo đuổi đam mê công nghệ. Với sự đồng hành từ học bổng, Hiếu không chỉ có thêm cơ hội kết nối, học hỏi từ các anh chị và bạn bè cùng chương trình mà còn ấp ủ khát vọng mang kiến thức công nghệ của mình đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ người khuyết tật phát triển và hòa nhập xã hội.

Với sự giúp đỡ từ học bổng SCG Sharing the Dream và các hoạt động bổ trợ, Hiếu và Khang đã hoàn thiện dự án "Thiết bị cảnh báo chướng ngại vật cho người khiếm thị", hướng tới lợi ích cho cộng đồng yếu thế

Em Nguyễn Duy Khang, sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử tại Đại học Cần Thơ và là một trong những gương mặt nổi bật của chương trình Học bổng SCG Sharing the Dream 2023, là minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó của thế hệ trẻ. Dù ba em thường xuyên đau ốm, gia đình chưa có chỗ ở ổn định và thu nhập còn bấp bênh, Khang vẫn luôn tin rằng giáo dục là con đường ngắn nhất để em thực hiện ước mơ trở thành kỹ sư cơ điện tử. Với sự hỗ trợ từ học bổng, Khang đã xuất sắc giành chiến thắng tại cuộc thi ESG Ambassador ASEAN 2024.

Khang cho biết: “Sự hỗ trợ từ SCG không chỉ dừng lại ở các bài học giáo dục đơn thuần, mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao. Chính những buổi đào tạo toàn diện đã trang bị cho chúng em kiến thức vững chắc về ESG và trách nhiệm xã hội, trong khi các chuyến tham quan nhà máy cho phép chúng em tận mắt thấy cách doanh nghiệp ứng dụng các nguyên tắc phát triển bền vững và bao trùm vào thực tiễn”.