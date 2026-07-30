Khởi động cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 5

Sáng 30/7, tại trụ sở Bộ Y tế (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp cùng Herbalife Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 5.

Tham dự và chỉ đạo chương trình có TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi. Cùng dự còn có lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế, Hội đồng Giám khảo, đại diện Herbalife Việt Nam và các cơ quan báo chí.

Tiếp nối bốn mùa trước, cuộc thi năm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp "Dinh dưỡng khoa học - Vận động hợp lý", khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, hình thành lối sống lành mạnh và góp phần nâng cao thể chất cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, kể từ lần đầu tổ chức năm 2022, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm ngày càng lớn. Từ hơn 2.000 lượt đăng ký ở mùa đầu tiên, số lượng người tham gia tăng lên hơn 3.500 vào năm 2023 và duy trì gần 5.000 lượt trong hai mùa gần đây.

TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng sức khỏe không chỉ là không có bệnh, còn vẻ đẹp cũng không chỉ được đo bằng ngoại hình, mà là sự cân bằng giữa thể chất, tinh thần và lối sống tích cực. Theo ông, chủ trương chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mỗi người duy trì các thói quen lành mạnh như ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và chủ động khám sức khỏe.

Ông nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi không nằm ở việc thay đổi cân nặng hay vóc dáng, mà ở việc khuyến khích người dân lựa chọn phương pháp chăm sóc sức khỏe khoa học, an toàn và bền vững để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Ban Tổ chức cũng được đề nghị tiếp tục đặt yếu tố khoa học lên hàng đầu, không cổ súy các phương pháp giảm cân cực đoan hoặc chạy theo chuẩn hình thể.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ tại buổi lễ

Chia sẻ về những điểm mới của mùa giải, nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết chương trình sẽ tăng cường các hoạt động tương tác trực tuyến, tạo thêm nhiều không gian kết nối giữa thí sinh với các chuyên gia về dinh dưỡng và vận động.

Bên cạnh đó, cuộc thi khuyến khích sự tham gia của các gia đình, nhóm bạn và câu lạc bộ nhằm tạo động lực để các thành viên cùng thay đổi lối sống. Theo ông Linh, chữ "Đẹp" trong tên cuộc thi không chỉ là vẻ đẹp hình thể mà còn là sự hài hòa giữa sức khỏe thể chất, tinh thần và ý chí vượt lên chính mình.

Ở góc độ chuyên môn, PGS.TS Trần Thanh Dương, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, cho biết tiêu chí của cuộc thi khác với các sân chơi về nhan sắc hay hình thể khi đặt yếu tố an toàn và sức khỏe lên hàng đầu.

Ông cảnh báo việc giảm cân bằng cách nhịn ăn, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc tập luyện quá sức có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể. Hội đồng Giám khảo sẽ loại bỏ những hồ sơ có dấu hiệu áp dụng các biện pháp tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo ông, một cơ thể khỏe đẹp cần được xây dựng trên nền tảng dinh dưỡng hợp lý và vận động khoa học.

Ban Tổ chức cho biết, sau ba vòng thi, Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá các thí sinh dựa trên sự thay đổi khoa học của các chỉ số cơ thể như BMI, WHR cùng khả năng truyền cảm hứng tới cộng đồng để lựa chọn những gương mặt xuất sắc trao giải trong lễ tôn vinh dự kiến được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Điểm mới của mùa giải năm nay là Ban Tổ chức phối hợp với Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng trao giải trị giá 10 triệu đồng dành riêng cho bệnh nhân ung thư tham gia cuộc thi. Giải thưởng nhằm động viên các ứng viên kiên trì cải thiện sức khỏe và lan tỏa tinh thần sống tích cực.

Tặng hoa Ban Giám khảo Cuộc thi