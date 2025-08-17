Khoe con heo đựng vàng, suy tính của vợ chồng Hà Nội được dân mạng ủng hộ

Biến động giá vàng trong khoảng thời gian gần đây khiến nhiều người dè chừng với thói quen mua vàng tích sản. 1 chỉ vàng giờ cũng 11-12 triệu, bằng cả tháng lương chứ không ít, cố mua vàng thì có khi chẳng còn tiền mà trang trải cuộc sống nên tạm ngưng thói quen tích sản cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có người mặc kệ giá vàng tăng cao, vẫn cố gắng mua vàng bằng mọi giá, đơn giản vì họ có mục tiêu rõ ràng, cụ thể cho việc này. Tâm sự của cặp vợ chồng ở Hà Nội trong câu chuyện dưới đây là một trong số đó.

Cố mua vàng rồi về quê xây nhà thay vì cố "an cư" ở thủ đô

Cô cho biết hiện tại, 2 vợ chồng đang đi ở thuê ở Hà Nội. Suốt 4 năm về chung 1 nhà, đến giờ cũng tích lũy được 1,5 cây vàng và vẫn đang cố gắng hàng tháng để nuôi lớn con heo đựng vàng này.

Thành quả mua vàng tích sản của vợ chồng cô trong 4 năm qua

"Nửa năm qua các bác đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi ạ? Nhà em tiết kiệm được 5 chỉ vàng, cộng với vàng cũ được 1 cây nữa. Vợ chồng em lấy nhau 4 năm, có 1 con nhỏ nên mới tiết kiệm được bằng này thôi. Bọn em tính tích cóp được đầy con lợn này thì bán đi, về quê xây nhà trên đất bố mẹ cho, chứ giấc mơ mua nhà ở Hà Nội xa vời quá!" - Cô viết.

Trong phần bình luận, nhiều người đồng tình và cho biết bản thân họ cũng đang dự tính hệt như vợ chồng cô. Cứ kiên trì tích sản, hòm hòm rồi về quê chứ cố mua nhà Hà Nội thì vừa áp lực cho mình, vừa... vô vọng.

"Nhà mình còn chẳng có đất ở quê, nhưng cũng đang cố gom góp để mua đất rồi cố cày cuốc vài năm cho hòm hòm lại thì về quê xây nhà ở gần anh em, bố mẹ chứ ở Hà Nội áp lực thật. Lấy nhau 4 năm cũng mua được gần 2 cây vàng rồi, mà dạo này toàn phải 3-4 tháng gom tiền mới đủ mua 1 chỉ" - Một người chia sẻ.

"Cố từ giờ đến cuối năm mua được tròn 1 cây là ok mom ạ, thế là cũng ổn rồi. Có đất bố mẹ cho thì cũng đỡ áp lực phần nào, tính vậy là hợp lý" - Một người động viên.

"Nhà em từ đầu năm đến giờ mới mua được 4 chỉ vì giá vàng cao quá, nhưng cũng chẳng biết đầu tư gì khác nên thôi mua được phân nào hay phân đó. May em ở quê không mất tiền thuê nhà, chứ ở Hà Nội đi thuê nhà rồi cái gì cũng đắt thì đúng là khó thật" - Một người bày tỏ.

Một điều quan trọng phải nhớ khi mua vàng tích sản

Gerard Do - Chuyên gia đầu tư, đồng thời là tác giả cuốn sách "Nguyên tắc cơ bản trong đầu tư" cho rằng về bản chất, vàng là một kênh trú ẩn chứ không hẳn là một kênh đầu tư. Vì vậy, anh khẳng định mua vàng tích sản thì được, còn mua vàng với tư duy đầu cơ - nghĩa là mua vào rồi bán ra để "ăn" phần chênh giá, thì không!

Gerard Do

"Nếu bạn có một khoản tiền và đang không biết làm gì với nó, bạn có thể mua vàng và quên nó đi, nghĩa là bạn giữ vàng qua nhiều đợt biến động thì tài sản của bạn vẫn còn nguyên, bảo toàn được giá trị.

Nhưng nếu bạn mua vàng với tư duy đợi giá vàng lên rồi đem bán, tôi cho rằng đây là suy nghĩ rất tai hại, vì không có thị trường nào bền vững đi lên mà không đi xuống, đặc biệt là giá vàng đã tăng quá cao dạo gần đây càng làm cho thị trường này rủi ro hơn với các khoản đầu cơ ngắn hạn" - Anh Gerard Do nhấn mạnh.

Đừng quên đa dạng hóa danh mục tiết kiệm!

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.