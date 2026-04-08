Khoe con đạt IELTS 8.5 nhưng kèm một câu nói "gây bão", bà mẹ khiến dân tình tranh cãi nảy lửa

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của một phụ huynh khoe thành tích thi IELTS của con mình. Theo đó, cô bé tên C.A đã đạt được mức điểm Overall 8.5, một con số mơ ước mà ngay cả những giáo viên tiếng Anh lâu năm cũng phải nỗ lực mới chạm tới. Tuy nhiên, thay vì sự thỏa mãn hoàn toàn, người mẹ lại băn khoăn: "Nhưng Writing có 7" và tiếp tục đặt vấn đề làm sao để con đạt được mức điểm tuyệt đối 9.0.

Trong bảng điểm được chia sẻ, con số cụ thể khiến nhiều người "ngợp": Listening 9.0, Reading 8.5, Speaking 8.5 và duy chỉ có Writing dừng ở mức 7.0. Tổng điểm làm tròn lên 8.5 Overall.

Ngay dưới bài đăng, hàng loạt bình luận từ cộng đồng mạng đã tạo nên một cuộc tranh cãi không hồi kết. Nhiều người cho rằng bà mẹ đang quá cầu toàn, thậm chí là quá đáng khi dùng từ "chỉ có" để nói về mức điểm 7.0 Writing.

"8.5 là giới hạn của đề thi, nhưng hình như 9.0 mới là giới hạn của phụ huynh", một người dùng mỉa mai. Người khác cảm thán: "Nhưng Writing chỉ có 7, đọc mà thấy tổn thương thay cho những người đang trầy trật với con số 5.5". Thậm chí, không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại về một thế hệ "áp lực đồng trang lứa" (peer pressure) được tạo ra từ chính kỳ vọng của cha mẹ. Họ cho rằng IELTS là một chứng chỉ năng lực ngôn ngữ, không phải bài thi học kỳ ở trường để có thể dễ dàng nâng từ 8.5 lên 9.0 chỉ bằng cách "cố thêm một chút".

Trên thực tế, trong thế giới của IELTS, khoảng cách từ 8.5 lên 9.0 không đơn thuần là 0.5 điểm. Đó là ranh giới giữa một người sử dụng ngôn ngữ cực kỳ thành thạo và một người đạt đến trình độ chuyên gia, gần như không có sai sót.

Nhiều chuyên gia giáo dục nhận định, việc đạt 7.0 Writing tại Việt Nam đã là một kết quả rất tốt, đòi hỏi tư duy logic và khả năng nghị luận sắc bén. Việc ép con "phải đạt 9.0 cho chẵn" đôi khi không mang lại giá trị thực tế về mặt học thuật hay xin học bổng, bởi hầu hết các đại học danh giá nhất thế giới như Oxford hay Harvard cũng thường chỉ yêu cầu mức 7.5 đến 8.0.

Áp lực từ mẹ hay đam mê của con?

Tuy nhiên, giữa làn sóng chỉ trích, vẫn có những góc nhìn công bằng hơn dành cho bà mẹ trong câu chuyện. Nếu đọc kỹ đoạn tin nhắn, người mẹ có viết: "Con bé nhà chị thi được 8.5, muốn thi lên 9.0, thầy có cách nào hỗ trợ không".

Chi tiết này mở ra một giả thuyết khác: Có thể chính cô bé mới là người đặt ra mục tiêu "vượt sướng". Với những học sinh đã chạm ngưỡng 8.5, việc chinh phục đỉnh cao 9.0 đôi khi là một niềm đam mê, một khát khao khẳng định bản thân hơn là sự ép buộc. Hoặc có thể, em có những định hướng trong tương lai mà con số IELTS tối đa sẽ là bàn đạp giúp em dễ dàng chinh phục mục tiêu hơn.

"Chúng ta không nên vội vã phán xét. Nếu đứa trẻ thực sự giỏi và có tham vọng, việc cha mẹ tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ con chinh phục đỉnh cao mới là điều đáng khích lệ", 1 tài khoản chia sẻ góc nhìn khác.

Câu chuyện này là một lát cắt điển hình của giáo dục hiện đại. Ranh giới giữa "đồng hành cùng tham vọng của con" và "ép con thực hiện tham vọng của mẹ" vốn rất mong manh.

Điểm số, suy cho cùng cũng chỉ là những con số trên một tờ giấy chứng chỉ có thời hạn 2 năm. Điều quan trọng hơn cả sau một kỳ thi căng thẳng chính là niềm vui được công nhận và sự thấu hiểu từ gia đình. Dù mục tiêu là 8.5 hay 9.0, thì sự nỗ lực của cô bé nói trên vẫn xứng đáng được tán thưởng thay vì trở thành tâm điểm của những sự so sánh hay tiếc nuối về một con số chưa tròn trịa.

Nếu là nguyện vọng của con, cha mẹ có thể khuyến khích, miễn không ảnh hưởng sức khoẻ. Nhưng nếu đó là mục tiêu của phụ huynh, thì trước khi hỏi "Làm sao để lên 9.0?", hãy thử hỏi con mình một câu: "Con có mệt không?". Bởi đôi khi, hạnh phúc của một đứa trẻ quan trọng hơn nhiều so với việc sở hữu một bảng điểm lung linh làm huy chương cho cha mẹ tự hào.