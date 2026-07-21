Khoe căn nhà mới của con lên MXH, hai vợ chồng già nhận cả trăm lượt cảnh báo: "Xóa ngay nếu không muốn con bị ảnh hưởng”

Nhiều phụ huynh không hề biết rằng, việc phô trương thành tích của con cái trên mạng xã hội có thể vô tình hủy hoại chính tương lai của con. Trong kỷ nguyên số, một bài đăng khoe khoang tưởng chừng vô hại lại có thể mang đến vô số rủi ro.

Họa từ miệng ra: Khoe phúc lợi doanh nghiệp, dân mạng dọa "bay luôn nhà"

Mới đây, hình ảnh hai ông bà lão ở Trung Quốc hân hoan ghé thăm căn hộ mới của con gái đã thu hút nhiều sự chú ý. Được biết, đây không phải nhà do gia đình tự mua, mà là đãi ngộ dành cho nhân viên mới của một doanh nghiệp nhà nước. Chứng kiến con gái vừa tốt nghiệp đã sở hữu căn hộ công vụ khang trang, cha mẹ cô gái không giấu nổi tự hào và liên tục đăng ảnh khoe lên mạng.

Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng phản tác dụng. Dựa vào địa chỉ IP tại Giang Tô (Trung Quốc) cùng các thông tin gia đình từng chia sẻ, cộng đồng mạng đã nhanh chóng khoanh vùng các doanh nghiệp nhà nước trong khu vực có chính sách cấp nhà ở cho nhân viên.

Từ đó, lai lịch của cô gái bị "đào xới" triệt để. Gia đình từng tiết lộ cô tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Ả Rập tại Đại học Ngoại ngữ Triết Giang. Khi đối chiếu với danh sách tuyển dụng của Tập đoàn Lưới điện Quốc gia cho mảng điện hạt nhân, làn sóng nghi vấn lập tức bùng nổ. Nhiều người cho rằng một cử nhân ngoại ngữ hoàn toàn không đủ điều kiện chuyên môn để đảm nhận vị trí kỹ thuật cốt lõi về điện hạt nhân.

Nếu các ứng viên từng bị loại nộp đơn khiếu nại lên bộ phận nhân sự, cô gái này rất có nguy cơ bị hủy kết quả tuyển dụng lẫn các phúc lợi đi kèm.

"Xóa ngay đi nếu không muốn con bị mất nhà, mất việc" - đây là bình luận được cư dân mạng để lại nhiều nhất dưới video.

Muôn kiểu rủi ro từ sự vô tư của cha mẹ

Trường hợp trên không phải là hiếm hoi. Việc phụ huynh thiếu tiết chế trên không gian mạng thường kéo theo vô số hệ lụy trực tiếp đến con cái ở nhiều góc độ khác nhau.

Thứ nhất là nguy cơ rò rỉ dữ liệu và bị phá hoại hồ sơ. Trước đây, từng có người mẹ chia sẻ toàn bộ hành trình thi cao học của con kèm bản chụp giấy báo nhập học. Bài đăng vô tình để lộ trọn vẹn số căn cước công dân và mã số sinh viên, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để thao túng hoặc can thiệp bất hợp pháp vào hồ sơ học tập.

Thứ hai là nguy cơ tự làm mất đi quyền lợi thực tế. Không chỉ các đãi ngộ lớn như nhà ở, ngay cả những phúc lợi nội bộ nhỏ hơn như thẻ mua sắm hay quà lễ Tết của nhiều doanh nghiệp cũng từng bị cắt giảm, chỉ vì người nhà nhân viên đăng tải lên mạng để phô trương. Sự thiếu tiết chế này vô tình biến những đãi ngộ chính đáng thành tâm điểm tranh cãi, ép doanh nghiệp phải siết chặt quy định để xoa dịu dư luận.

Sự đố kỵ và tính nguyên tắc trong tuyển dụng

Hiện nay, các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức hay doanh nghiệp nhà nước đều có tỷ lệ cạnh tranh vô cùng gay gắt. Trong mắt cha mẹ, con cái là nhất; nhưng với những ứng viên thi trượt, những bài đăng khoe khoang rất dễ kích hoạt tâm lý bất mãn.

Nguyên tắc tuyển dụng luôn ưu tiên sự công bằng. Trong các kỳ thi có chỉ tiêu giới hạn, công chúng đặc biệt nhạy cảm với quy trình tuyển chọn. Dù quy trình tuyển dụng có hoàn toàn đúng luật, nhưng nếu bị cư dân mạng "bới lông tìm vết" ra những chi tiết gây tranh cãi trong đời tư, doanh nghiệp vẫn có thể hủy kết quả tuyển dụng của ứng viên để tránh rủi ro truyền thông.

Thành công của con trẻ cần sự bảo vệ kín kẽ thay vì những lời tán dương ảo trên mạng xã hội. Sự buông lỏng và thiếu tiết chế của phụ huynh hôm nay rất có thể sẽ trở thành rào cản ngáng đường con cái trong tương lai.