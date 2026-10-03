Khoe bữa ăn bán trú bắt mắt, bà mẹ ngạc nhiên khi bị chê: Trông thì sang xịn, bên trong chẳng có gì!

Với nhiều phụ huynh, việc chuẩn bị một hộp cơm để con mang đến trường mỗi ngày không phải chuyện đơn giản. Đó là thêm một phần việc vào buổi sáng vốn đã tất bật, là chuyện nghĩ hôm nay ăn gì, mua nguyên liệu gì, nấu thế nào để món ăn vẫn ngon khi đến giờ trưa.

Vì thế, một người mẹ có thể duy trì việc chuẩn bị cơm cho con suốt hàng trăm ngày chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Mới đây, câu chuyện về một bà mẹ Trung Quốc làm cơm trưa cho con liên tục 402 ngày đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nhìn qua những hình ảnh được chia sẻ, hộp cơm được chuẩn bị khá chỉn chu. Hộp inox sạch sẽ, chia thành nhiều ngăn với cơm trắng, củ cải trắng thái sợi, nấm xào, cải bẹ xanh và một món được gọi là “cánh gà chay cay”, thực chất là đậu phụ khô.

Ảnh Sohu

Các món ăn được người mẹ chú thích bằng những từ khá hấp dẫn như “giòn”, “thơm”, “cay thơm”. Dòng chữ đi kèm cũng nhấn mạnh rằng đây là 402 ngày mang cơm cho con đi học, ngày nào cũng không trùng món.

Nếu chỉ nhìn cách người mẹ chuẩn bị, có thể thấy khá rõ sự chăm chút dành cho con. Một hộp cơm được nấu tại nhà cũng giúp phụ huynh chủ động hơn về nguyên liệu, cách chế biến và khẩu vị của trẻ. Thế nhưng, khi nhìn kỹ vào thành phần bữa ăn, nhiều người lại chú ý đến một vấn đề khác: hộp cơm gần như không có những món giàu đạm quen thuộc như thịt, cá hay trứng.

Một số bình luận trên mạng thậm chí ví von rằng hộp cơm trông giống một bữa ăn chay, bởi phần lớn các món đều là rau, nấm hoặc sản phẩm từ đậu.

Từ đó, câu chuyện được bàn luận nhiều hơn ở khía cạnh dinh dưỡng. Có ý kiến cho rằng bữa ăn nhiều rau, ít dầu mỡ và được chế biến tại nhà chưa chắc đã đồng nghĩa với một bữa ăn đầy đủ nếu thiếu sự cân đối giữa các nhóm chất.

Đặc biệt, trẻ ở lứa tuổi THCS, THPT đang trong giai đoạn phát triển cả về thể chất lẫn trí não. Một khẩu phần ăn phù hợp cần cung cấp đủ năng lượng, đồng thời bảo đảm các nhóm chất cần thiết như protein, carbohydrate, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Điều này không có nghĩa một hộp cơm chỉ vì không có thịt cá thì lập tức được xem là không tốt. Protein vẫn có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có trứng, sữa, cá, thịt và các loại đậu. Điều quan trọng là tổng thể khẩu phần trong ngày có đáp ứng được nhu cầu của trẻ hay không.

Câu chuyện của bà mẹ Trung Quốc vì thế cũng gợi ra một điều khá quen thuộc trong việc nuôi con: cha mẹ có thể rất chăm chỉ làm một việc, nhưng sự chăm chỉ ấy sẽ có ý nghĩa hơn khi đi cùng hiểu biết.

Chuẩn bị cơm cho con 402 ngày liên tiếp là một nỗ lực đáng ghi nhận. Đằng sau mỗi hộp cơm có thể là thời gian đi chợ, sơ chế, nấu nướng và cả sự cân nhắc xem hôm nay con thích ăn gì. Nhưng bên cạnh việc “hôm nay ăn món gì”, cha mẹ cũng cần quan tâm đến câu hỏi “con đang cần những chất gì”. Một bữa cơm đẹp mắt, nhiều món hay được duy trì đều đặn chưa chắc đã là một bữa ăn cân bằng nếu các nhóm chất bị thiếu hoặc thừa.

Nuôi con đôi khi không phải cứ làm thật nhiều là đủ. Có những việc cha mẹ làm mỗi ngày bằng tất cả sự yêu thương, nhưng nếu có thêm kiến thức và sự tìm hiểu, những nỗ lực ấy sẽ đến gần hơn với điều trẻ thực sự cần.

Một hộp cơm mang đến trường có thể không cần cầu kỳ, nhưng nên đủ chất. Và phía sau sự chăm chút của cha mẹ, điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và sự phát triển của con.