Khoanh vùng tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Vĩnh Tuy

Trên khu vực cầu Vĩnh Tuy, hướng từ quận Hai Bà Trưng sang quận Long Biên (Hà Nội), người dân phát hiện một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi có biểu hiện bất thường khi bỏ lại xe máy Vespa biển kiểm soát 29U7-81xx để trèo lên lan can cầu. Một vài người đã cố can ngăn nhưng không kịp, nam thanh niên nhanh chóng trèo qua lan can nhảy xuống sông Hồng.

Phòng CSGT đang khoanh vùng tìm kiếm nạn nhân.

Ngay sau đó, người dân đã gọi một người thuyền chài gần đó tới khu vực xảy ra vụ việc.

Qua công tác kiểm tra chiếc xe máy nam thanh niên để lại trên cầu, người dân phát hiện tài sản và vật dụng cá nhân gần như còn nguyên vẹn.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức tìm kiếm người mất tích quanh khu vực xảy ra vụ việc. Hiện công tác tìm kiếm được khoanh vùng từ chân cầu số 3 đến hết cảng Phà Đen (Hà Nội).