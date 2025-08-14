Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh hàng loạt bình nước loại 20 lít lần lượt rơi từ trên trời xuống đất, phát ra những tiếng nổ vang khiến nhiều người đi ngang qua khu vực không khỏi khiếp vía.

Theo như chia sẻ từ tài khoản N. sự việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 14/8 tại khu vực cụm chung cư, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, người dân đã vô tình ghi lại được sự việc nói trên.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bất ngờ 3 bình nước suối từ đâu liên tiếp rơi mạnh xuống đất vỡ tan, tạo ra tiếng động lớn và nước bắn tung tóe. Đáng nói, dù vào thời điểm sáng sớm nhưng cũng đã có một số phương tiện di chuyển qua lại tuyến đường nói trên.

Lúc này, một người mặc đồng phục bảo vệ đứng ngay gần hiện trường đã lập tức yêu cầu người dân tránh xa khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người hú vía. Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng, cho rằng hành vi ném vật nặng từ trên cao xuống đất cực kỳ nguy hiểm, có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc mất mạng cho người bên dưới. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm để răn đe, tránh tái diễn những vụ việc tương tự.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo Thanh niên, cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây cho hay đã nắm được thông tin vụ việc và bước đầu xác định nguyên nhân.

Theo đó, qua rà soát, cơ quan chức năng ghi nhận, người gây ra sự việc là nam thanh niên tên L.Q.H (22 tuổi) sống ở tầng 26 của 1 tòa nhà thuộc cụm chung cư.

Anh H. có dấu hiệu bị trầm cảm, tự kỷ, rối loạn lo âu. Sáng nay, anh H. bất ngờ ném 3 bình nước suối loại 20 lít từ căn hộ của mình xuống đất. Rất may, các bình nước suối không rơi trúng người đi đường nên chưa có thương vong và không làm hư hỏng tài sản.

Cơ quan chức năng phường Thạnh Mỹ Tây đã làm việc với ban quản lý, lập biên bản và cho chủ hộ cam kết đưa anh L.Q.H đi điều trị. Nếu tái phạm, Công an phường Thạnh Mỹ Tây sẽ xử lý nghiêm theo quy định.