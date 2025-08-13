Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Diễn đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Linh (SN 2000, HKTT: xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Đối tượng Trần Văn Linh (Ảnh: Công an TP. Hà Nội)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương, điều tra, xác minh sự việc. Đến ngày 09/8, Công an phường Phú Diễn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang.

Tại cơ quan Công an, danh tính thật của Tú được xác định là Trần Văn Linh (SN 2000, HKTT: xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ). Đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, Linh từng có 01 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.