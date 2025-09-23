Khoảnh khắc nhân viên gác chắn lao ra cứu người trước đầu tàu hỏa: 3 giây xoay chuyển tình thế
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bất chấp nguy hiểm, nhân viên đường sắt đã dũng cảm lao vào cứu người trong gang tấc.
Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn camera hành trình dưới đây đã ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc vô cùng nguy hiểm xảy ra vào tối 20/9 vừa qua. Cụ thể, vào lúc 23 giờ 48 phút, trực ban chạy tàu ga Quảng Ngãi báo tàu SE6 chạy tại ga lúc 23 giờ 56 phút, ngày 20/9.
Thế nhưng, vào lúc 0 giờ 03 phút, ngày 21/9, khi tàu chuẩn bị qua đường ngang km 924+430 (thuộc địa phận xã Sơn Tịnh - Quảng Ngãi), khu gian Đại Lộc - Quảng Ngãi, tuyến ĐS Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, hai nhân viên gác chắn đã thực hiện quy trình đóng chắn hoàn toàn, chờ tàu thông qua thì bất ngờ có một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy mang BKS: 76D1 – 09653 chạy từ hướng Đông sang Tây.
Do không chú ý quan sát, người này đã tông trực diện vào dàn chắn phía trái lý trình đường sắt, khiến người và xe máy văng vào giữa lòng đường sắt.
Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Sơn Oánh - 1 trong hai nhân viên gác chăn, đã bất chấp nguy hiểm, lao vào kéo người gặp nạn ra khỏi đường sắt. Theo camera hành trình thì quãng thời gian từ lúc người điều khiển giao thông đâm vào cần chắn văng ra lòng đường đến lúc tàu chạy qua chỉ khoảng từ 3-4 giây ngắn ngủi. Hành động của anh Oánh chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, một quyết định dứt khoát đã xoay chuyển được tình thế.
Người đàn ông may mắn được anh Oánh cứu sống ngay sau đó được Tổ tàu SE6 cử người đưa đi cấp cứu, xe máy bị tàu tông kéo rê trong lòng đường sắt đến lý trình Km924+280 thì tàu dừng lại.
Vụ tai nạn đã khiến tàu SE6 phải dừng lại để giải quyết gần 30 phút và xe máy của người tham gia giao thông bị hư hỏng nặng.
Hành động đặc biệt dũng cảm của anh Oánh sẽ được Tổng công ty ĐSVN khen thưởng kịp thời và làm hồ sơ đề nghị khen cao theo quy định.