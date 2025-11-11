Theo đoạn video trích từ camera an ninh trong sảnh chung cư, cậu bé Matvey - mặc áo khoác dày, đội mũ len - tung tăng bước tới cửa thang máy trong khi bố mẹ đứng gần đó. Cánh cửa kim loại nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi bé vừa đẩy nhẹ, cánh cửa bất ngờ bật mở. Trong tích tắc, cậu bé mất thăng bằng và rơi thẳng xuống khoảng tối sâu hun hút, để lại tiếng kêu thét thất thanh của người cha khi không kịp giữ con lại.

Alexey, cha của Matvey, kể rằng khoảnh khắc đó “như đóng băng”. Anh chỉ biết lao đến, cố với tay trong vô vọng. Nhưng bản năng làm cha khiến anh không dừng lại. Không chần chừ, anh chui ngay qua khe cửa thang máy để nhảy xuống cứu con, dù biết rõ cabin có thể di chuyển bất cứ lúc nào. “Tôi không kịp nghĩ gì hết. Tôi chỉ biết con tôi đang ở dưới, và tôi phải xuống,” Alexey chia sẻ.

Bé trai người Nga bị ngã tại tòa chung cư ở Voronezh (Nga). Nguồn: East2West

Ngay lập tức, Alexey chui xuống khe hở thang máy để cứu con. Người mẹ run rẩy chiếu đèn pin xuống giúp chồng tìm con trong bóng tối. Bên trên, những người hàng xóm đã nghe thấy tiếng la hét và nhanh chóng giữ thang máy ở tầng 3, ngăn không cho di chuyển xuống – hành động được cho là đã cứu sống cả hai cha con. Chỉ sau ít phút nghẹt thở, anh đã bế được bé Matvey lên khỏi hố, trao lại cho vợ đang chờ đợi bên trên.

Mẹ đỡ lấy con trai trong khi người cha cố gắng đưa cậu lên. Nguồn: East2West

Khi được đưa đến bệnh viện, kết quả khiến tất cả thở phào: Matvey chỉ bị vài vết bầm nhẹ ở đầu và lưng, không có chấn thương nghiêm trọng nào. Các bác sĩ nói rằng đó là một điều kỳ diệu - bởi phía đáy hố thang có những thanh kim loại sắc nhọn, chỉ cần rơi lệch một chút, hậu quả có thể không tưởng tượng nổi.

Sau khi tạm bình tĩnh, người cha bức xúc chia sẻ thêm về tình trạng thang máy ở nơi mà họ đang sống. “Tòa nhà chỉ mới hoạt động hơn một năm nhưng thang máy thường xuyên trục trặc, phát tiếng kêu lớn và vận hành chập chờn. Hiện, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của đơn vị lắp đặt, quản lý hệ thống thang máy. Các chuyên gia cho rằng việc cửa thang có thể mở ra khi cabin chưa đến là lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, tiềm ẩn rủi ro chết người.