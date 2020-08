Khoảnh khắc để đời của sao Việt khi "say xỉn": Noo Phước Thịnh khóc nức nở, Trường Giang ôm hôn Nhã Phương thắm thiết

Để chúc mừng hạnh phúc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, Jun Phạm đã uống say, thậm chí còn nằm lăn lóc trên bãi biển, phải nhờ nhân viên khách sạn đưa về phòng trong trạng thái "không biết gì cả" vì đã bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Jun Phạm đã nhanh chóng lên Instagram giải thích: "Hôm qua mình không say và đó chỉ là hiểu lầm. Thực ra là do trời mát quá nên ngủ quên thôi".