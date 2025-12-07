Khoảnh khắc chuyển giao đầy cảm hứng của Thanh Hương Bùi

Equinox không chỉ là một bộ sưu tập mà còn là dấu mốc quan trọng phản ánh tư duy sáng tạo và chiến lược kinh doanh của CEO Thanh Hương Bùi, người đang từng bước tái định nghĩa phương thức vận hành kinh doanh không chỉ dừng lại ở thời trang trong kỷ nguyên mới.

Mới đây, Thanh Hương Bùi đã giới thiệu BST Equinox sau thành công rực rỡ của Manifeste tại Shanghai Fashion Week SS26. Ý tưởng cốt lõi của Equinox xuất phát từ câu chuyện về người phụ nữ hiện đại người không còn đứng giữa hai thái cực, mà tự tin sống trọn vẹn với mọi phiên bản của chính mình. Sự cân bằng trong bộ sưu tập được thể hiện qua những đường cắt mềm nhưng dứt khoát, chất liệu uyển chuyển nhưng vẫn giữ độ đứng dáng, bảng màu trung tính được điểm xuyết bởi các sắc thái mạnh mẽ.

Mỗi thiết kế như một điểm chạm thị giác – nơi sự nữ tính được tôn vinh không bằng sự mong manh, mà bằng ý chí và sức hút nội tại. “Khi cảm xúc đã chín, thời trang tự khắc lên tiếng” – đó là tinh thần xuyên suốt mà Equinox đem đến.

Điểm khác biệt trong tư duy của Thanh Hương Bùi nằm ở lối tiếp cận thời trang như một nền văn hoá toàn diện. Với chị, mỗi bộ sưu tập là một hệ sinh thái nhỏ, nơi mọi chi tiết – từ moodboard, sản phẩm, ánh sáng cho đến cách một người mẫu bước đi – đều phải tuân theo tinh thần chung.

BST Equinox trở nên sống động hơn nhờ sự hiện diện của dàn siêu mẫu hàng đầu. Võ Hoàng Yến mang đến khí chất của một biểu tượng không thể thay thế; Hoàng Thùy biểu thị cho sự chỉn chu và nghiêm túc đến từng chuyển động; trong khi Tú Anh đại diện cho thế hệ model mới – mạnh mẽ, sắc nét và rất nhiều tiềm năng. Họ không chỉ là người trình diễn, mà là những “người kể chuyện” đưa thông điệp của Equinox đến gần khán giả. Trong triết lý của chị thì sự chỉn chu không phải lựa chọn, mà là nguyên tắc. Từng chi tiết nhỏ nhất cũng phải đạt đến “ngưỡng thỏa mãn”, vì sự hời hợt không thể tạo nên cảm xúc thật.

Với Thanh Hương Bùi, Equinox không chỉ là một BST mà còn là một dấu ấn đặc biệt, nơi sự chuyển giao và cân bằng được thể hiện rõ rệt. “Thời gian gần đây, tôi xuất hiện trên truyền thông với tư cách người làm thời trang ít hơn. Đây không phải là việc rời xa, mà là lựa chọn chiến lược trao quyền cho thế hệ lãnh đạo trẻ. Phía sau tôi có các cộng sự và ekip trẻ nhiệt huyết và đầy tài năng. Khi hệ sinh thái đã đủ vững, tôi sẽ tập trung vào tầm nhìn dài hạn, để những người trẻ có không gian thể hiện bản lĩnh. Đây cũng là nguyên tắc lãnh đạo của tôi: gây dựng – trao quyền – nuôi dưỡng sự phát triển bền vững”, Thanh Hương Bùi chia sẻ.

Sự ra đời của Equinox đánh dấu một chương mới của THANH HUONG BUI – chương của sự trưởng thành, tái định vị và nâng tầm chiến lược. Trong thế giới thời trang đầy chuyển động, Thanh Hương Bùi chọn cách bước chậm mà chắc, tạo nền tảng vững chắc để thương hiệu phát triển theo chiều sâu lẫn chiều rộng. Chính vì thế, Equinox không chỉ là bộ sưu tập chào năm mới mà còn là biểu tượng của sự cân bằng, bản lĩnh và tinh thần khai mở – những giá trị định hình nên phong thái thời trang nói riêng, tầm nhìn chiến lược dài hạn của Thanh Hương Bùi trên hành trình kinh doanh.



