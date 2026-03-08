Chỉ trong hai ngày qua, Hòa Minzy đã trở thành tâm điểm mạng xã hội khi nữ ca sĩ công khai chồng sắp cưới là Đại úy Thăng Văn Cương. Thông tin này khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ bởi trước đó chuyện tình của cả hai gần như được giữ kín. Ngay sau khi chia sẻ, nhiều người bày tỏ cảm xúc “hạnh phúc lây” trước câu chuyện tình giản dị nhưng đầy duyên số của nữ giọng ca Bắc Bling.

Hòa Minzy xác nhận Đại úy Thăng Văn Cương chính là người bạn đời của mình (Ảnh: FBNV)

Trước khi chính thức xác nhận mối quan hệ, cặp đôi đã khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi Thăng Văn Cương bất ngờ xuất hiện trong teaser MV Ngày Về Anh Cưới Em - sản phẩm âm nhạc mới của Hòa Minzy sắp ra mắt. Hình ảnh vị Đại úy quân đội đứng cạnh nữ ca sĩ trong teaser nhanh chóng khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Theo tiết lộ từ chính chủ, Hòa Minzy và Thăng Văn Cương quen nhau từ năm 2022. Nơi se duyên cho cả hai lại chính là chương trình truyền hình thực tế Sao Nhập Ngũ. Ngay sau khi câu chuyện tình được công khai, cộng đồng mạng lập tức “đào lại” loạt khoảnh khắc trong chương trình, và bất ngờ phát hiện không ít chi tiết đầy “duyên số” giữa Hòa Minzy và vị Đại úy trẻ.

Clip Hòa Minzy biểu diễn ca khúc Bống Bống Bang Bang tại Sao Nhập Ngũ (Nguồn Sao Nhập Ngũ)

Một trong những khoảnh khắc khiến cư dân mạng thích thú nhiều nhất chính là khi Hòa Minzy cùng các đồng đội như S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Minh Tú biểu diễn ca khúc Bống Bống Bang Bang trong giờ sinh hoạt của tiểu đội.

Trong đoạn clip được chia sẻ lại, khi Hòa Minzy đang biểu diễn đầy nhiệt huyết, ống kính vô tình ghi lại khoảnh khắc Đại úy Thăng Văn Cương dành trọn ánh mắt của “kẻ si tình” hướng đến Hòa Minzy. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng biểu cảm này khiến nhiều người tin rằng đó chính là ánh mắt của một người đã “trúng sét ái tình”.

Hòa Minzy trong phần chia sẻ trước khi biểu diễn ca khúc Bống Bống Bang Bang (Ảnh: Sao Nhập Ngũ)

Thăng Văn Cương (thứ hai từ phải sang trái) chăm chú theo dõi khi Hòa Minzy biểu diễn (Ảnh: Sao Nhập Ngũ)

Không chỉ thế, một đoạn hậu trường khác của Sao Nhập Ngũ cũng được cộng đồng mạng truyền tay. Trong clip, Thăng Văn Cương nhẹ nhàng dành sự quan tâm khi ở bên chăm sóc, ân cần với từng cử chỉ nhỏ nhất như quạt mát cho Hòa Minzy. Không ít người cho rằng sự quan tâm giản dị này đã phần nào cho thấy tình cảm đặc biệt mà vị Đại úy dành cho nữ ca sĩ từ những ngày đầu quen biết.

Sau khi Hòa Minzy tiết lộ chuyện “chấn động” khiến cả MXH, nhiều người cũng nhận xét mối duyên giữa cô và Thăng Văn Cương không khác nào bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Dù chỉ mới chính thức xác nhận mối quan hệ, cặp đôi đã nhanh chóng nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Thăng Văn Cương dành nhiều sự quan tâm cho Hòa Minzy ngay từ thời điểm Sao Nhập Ngũ 2022 (Ảnh: Sao Nhập Ngũ)

Hiện tại, bên cạnh câu chuyện tình đang gây chú ý, khán giả cũng đặc biệt mong chờ MV Ngày Về Anh Cưới Em của Hòa Minzy sẽ sớm ra mắt. Nhiều người kỳ vọng sản phẩm âm nhạc này sẽ tái hiện một phần hành trình tình cảm của nữ ca sĩ và chồng sắp cưới với câu chuyện tình đang khiến MXH “tan chảy” vì quá đỗi ngọt ngào.