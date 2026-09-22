Khoảng cách giữa iPhone 18 Pro và máy ảnh ngắn lại nhờ tính năng này

Suốt nhiều năm, ranh giới giữa điện thoại và máy ảnh rời được vạch ở một chỗ khá rõ: quyền quyết định. Máy ảnh rời trao cho người cầm toàn bộ quyền đặt thông số, còn điện thoại giữ quyền đó cho phần mềm. Bộ đôi máy cao cấp vừa bán ra tại Việt Nam dịch chuyển ranh giới ấy, nhưng không phải bằng chi tiết đang được nói tới nhiều nhất.

Quyền đặt thông số quay lại tay người chụp

Nhóm tính năng làm việc đó được Apple gọi trong bản tiếng Việt là Các điều khiển Pro. Bốn thứ nằm trong đó gồm độ mở ống kính, cân bằng trắng, biểu đồ mức sáng và tốc độ màn trập. Ai từng cầm một chiếc máy ảnh không gương lật sẽ nhận ra ngay đây là những nút xoay quen thuộc, chỉ khác là chúng chuyển thành thao tác chạm.

Trước phiên bản này, người dùng muốn đặt tay các thông số trên phải cài phần mềm chụp ảnh riêng, thường đi kèm phí thuê bao và một giao diện tách khỏi ứng dụng gốc. Việc phải thoát ra vào giữa buổi chụp là bất tiện đủ lớn để nhiều người bỏ luôn ý định chỉnh tay.

Những bối cảnh nhiều nguồn sáng màu như thế này đòi hỏi người chụp tự đặt nhiệt màu thay vì phó mặc cho máy.

Cơ chế khẩu độ thay đổi, thứ chiếm phần lớn tiêu đề bài viết trong tháng qua, vẫn là một nâng cấp có ý nghĩa. Ống chính 48MP Fusion Main có bốn nấc khẩu, hai đầu dải là ƒ/1,48 và ƒ/4,0, cho hậu cảnh tan bằng quang học. Chỉ là nó phục vụ một nhóm tình huống hẹp, trong khi ba tham số kia dính tới mọi khung hình.

Quay phim là nơi khác biệt lộ rõ nhất

Ở chế độ quay, hai thứ được giữ lại là khẩu độ cơ học và con số màn trập mà người quay tự nhập. Với người dựng phim, đây là tham số nền tảng, vì nó quyết định độ nhoè của chuyển động trong khung hình.

Cách làm phổ biến là neo màn trập tại 1/50 giây khi quay ở nhịp hình thông thường, nhờ vậy chuyển động mềm và dễ chịu khi xem. Muốn cảnh hành động sắc gọn, người quay kéo lên mức nhanh hơn như 1/240 giây. Trên các đời trước, con số này do máy tự chọn.

Người viết bài trải nghiệm trên Tom's Guide, vốn làm nghề sản xuất video, nhận xét việc mở khoá tốc độ màn trập là thay đổi lớn nhất với những ai phải xử lý nhiều nguồn hình cùng lúc. Ông cũng cho rằng bộ công cụ này chấm dứt nhu cầu cài thêm ứng dụng trả phí để kiểm soát khung hình.

Cảnh quay bằng điện thoại chỉ đứng chung mượt với nguồn hình khác khi thông số được cố định.

Những giới hạn còn lại

Khoảng cách với máy ảnh rời chưa biến mất. Độ nhạy sáng ISO vẫn nằm ngoài quyền kiểm soát của người dùng, tức là ở điều kiện thiếu sáng, mức nhiễu vẫn do máy tự chọn. Đây là tham số cuối cùng của bộ ba phơi sáng kinh điển còn bị khoá.

Một điểm nữa là bố cục giao diện chưa cho tuỳ biến. Các nút hiện sẵn ngoài rìa khung ngắm được đặt cố định, kể cả những nút mà chủ máy không bao giờ chạm tới. Đây là thứ có thể sửa bằng cập nhật phần mềm.

Bù lại, hệ sinh thái xung quanh khá đầy đủ. Ngoài nhóm điều khiển, máy còn cho chỉ định ống kính mở sẵn khi bật ứng dụng, kèm Phong Cách Nhiếp Ảnh 3 và Hình Ảnh Tham Chiếu Của Apple, đều nhằm rút ngắn công đoạn xử lý sau khi chụp.

Sắc Đỏ Burgundy là điểm nhấn trong bảng màu năm nay của dòng Pro.

Hai mẫu máy có bộ điều khiển này

Nhóm công cụ nói trên chỉ có ở iPhone 18 Pro và tất nhiên cả iPhone 18 ProMax , còn bản cập nhật iOS 27 không mang nó tới các đời máy cũ trong dòng iPhone 18 . Phía sau máy là bộ ba ống kính 48MP trải từ góc siêu rộng 13 mm tới tele 100 mm.

Máy dùng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, tấm nền Super Retina XDR OLED phủ lớp chống phản chiếu và sáng tới 3000 nit khi ra nắng. Có bốn lựa chọn màu, bộ nhớ trong trải từ 256GB lên 2TB, hệ điều hành iOS 27.

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