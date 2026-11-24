Trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam, danh hiệu Trạng nguyên được dành cho người đứng đầu một kỳ thi lớn. Tuy nhiên, dưới triều Trần từng xuất hiện một quy định đặc biệt khi trong cùng một khoa thi, triều đình chọn tới hai người đỗ Trạng nguyên. Điều này không chỉ xảy ra một lần mà được duy trì trong hai khoa thi, cách nhau 10 năm.

Khoa thi đầu tiên có hai Trạng nguyên trong lịch sử

Năm 1256, dưới thời vua Trần Thái Tông, triều đình tổ chức khoa thi Bính Thìn, niên hiệu Nguyên Phong thứ 6. Đây là khoa thi đặc biệt khi lần đầu tiên danh hiệu Trạng nguyên được chia thành hai ngôi vị: Kinh Trạng nguyên và Trại Trạng nguyên.

Theo ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư, Trần Quốc Lặc đỗ Kinh Trạng nguyên, còn Trương Xán đỗ Trại Trạng nguyên. Cùng khoa thi này, Chu Hinh đỗ Bảng nhãn, Trần Uyên đỗ Thám hoa lang. Tổng cộng, triều đình lấy đỗ 43 người Thái học sinh, trong đó có 42 người thuộc khu vực Kinh và một người thuộc khu vực Trại.

Việc có hai người cùng mang danh hiệu Trạng nguyên trong một khoa thi là điều hiếm gặp trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Thay vì chỉ chọn một người đứng đầu trên phạm vi cả nước, triều đình đã phân chia danh hiệu theo hai khu vực để ghi nhận người học giỏi ở cả vùng gần kinh đô lẫn những địa phương xa hơn.

Hình ảnh ghi lại không khí khoa thi Hương năm 1897 tại Nam Định (Ảnh: ITN)

Vì sao nhà Trần lại chia thành Kinh Trạng nguyên và Trại Trạng nguyên?

Dưới thời Trần, Kinh được dùng để chỉ khu vực gần kinh thành và các vùng thuộc phía Bắc; trong khi đó, Trại chủ yếu chỉ khu vực Thanh Hóa, Nghệ An trở vào. Đây là cách phân chia có liên quan đến địa giới và cách gọi vùng miền thời bấy giờ.

Theo các tài liệu nghiên cứu lịch sử, việc đặt ra hai danh hiệu Trạng nguyên xuất phát từ mong muốn khuyến khích sĩ tử ở những vùng xa kinh đô tham gia học tập và thi cử. Bởi lẽ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An trở vào có điều kiện giáo dục chưa phát triển đồng đều so với những vùng gần trung tâm chính trị, nơi tập trung nhiều cơ sở học tập và sĩ tử.

Vì vậy, triều đình dành một danh hiệu Trạng nguyên cho người đỗ đầu khu vực Kinh và một danh hiệu cho người đỗ đầu khu vực Trại. Cách làm này giúp sĩ tử ở vùng xa có thêm cơ hội được ghi nhận thành tích, thay vì phải cạnh tranh duy nhất một vị trí cao nhất với thí sinh trên cả nước.

Các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình từng giữ vai trò quan trọng trong việc tuyển chọn quan lại cho triều đình (Ảnh: ITN) Các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình từng giữ vai trò quan trọng trong việc tuyển chọn quan lại cho triều đình (Ảnh: ITN)

Mười năm sau, tiếp tục có hai Trạng nguyên

Đến năm 1266, dưới thời vua Trần Thánh Tông, quy định này tiếp tục được áp dụng trong khoa thi Bính Dần. Hai người được xướng danh ở vị trí cao nhất là Trần Cố, đỗ Kinh Trạng nguyên, và Bạch Liêu, đỗ Trại Trạng nguyên. Khoa thi năm đó lấy 47 người đỗ Thái học sinh.

Như vậy, chỉ trong hai khoa thi năm 1256 và 1266, triều Trần đã có tổng cộng bốn người được trao danh hiệu Trạng nguyên theo hai khu vực Kinh và Trại. Đây là trường hợp đặc biệt trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam, bởi thông thường mỗi khoa thi chỉ có một người đứng đầu.

Tuy nhiên, quy định này không kéo dài lâu. Đến khoa thi năm 1275, triều đình hợp nhất Kinh và Trại trong việc tuyển chọn, trở lại cách lấy một Trạng nguyên như trước. Đại Việt sử ký toàn thư cũng ghi rõ hai khoa Bính Thìn năm 1256 và Bính Dần năm 1266 từng chia thành Kinh Trạng nguyên, Trại Trạng nguyên, nhưng đến khoa Ất Hợi năm 1275 thì lại hợp nhất.

Từ đó, việc một khoa thi có hai Trạng nguyên không còn được duy trì. Dù chỉ tồn tại trong hai kỳ thi, quy định này vẫn trở thành một dấu mốc đặc biệt, cho thấy triều Trần từng có cách làm riêng nhằm khuyến khích việc học và mở rộng cơ hội khoa cử cho sĩ tử ở nhiều vùng miền.

Tổng hợp (Báo Thanh tra, Đại Việt sử ký toàn thư, Lịch sử Việt Nam, tập 2)