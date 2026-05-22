Câu chuyện bản quyền nội dung trên các nền tảng số ngày càng được quan tâm. Cơ quan chức năng siết chặt quản lý bản quyền trên không gian mạng, nhiều nhà sáng tạo nội dung cũng lên tiếng để bảo vệ hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm số của mình,... Mới nhất, YouTuber Khoa Pug đã có thông báo đáng chú ý về vấn đề này.

Trên trang cá nhân, nam YouTuber cho biết mình và ekip đang tiến hành rà soát trên diện rộng và siết chặt việc quản lý các nội dung sử dụng hình ảnh, tên Khoa Pug trên các nền tảng truyền thông.

Bài đăng của Khoa Pug (Ảnh chụp màn hình)

Theo chia sẻ, những nội dung sử dụng hình ảnh của Khoa Pug nhằm mục đích câu view bằng cách xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự hoặc đưa thông tin sai lệch sẽ bị xử lý nghiêm. Khoa Pug cho biết trong thời gian qua đã có nhiều kênh YouTube lớn nhỏ bị gỡ nội dung và nhận cảnh báo do vi phạm chính sách.

Đáng chú ý, nam YouTuber nhấn mạnh: “Khoa Pug là thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ. Khi phát hiện vi phạm, bao gồm dùng tên Khoa Pug trong tiêu đề và hình Khoa Pug trong Thumbnail, bên mình làm việc trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ và pháp lý của YouTube để xử lý, không thông qua quy trình thông thường".

Trong bài đăng, Khoa Pug cũng khẳng định “các nội dung vi phạm sẽ bị gỡ bỏ và ăn gậy bản quyền ngay lập tức”.

Email phản hồi từ phía YouTube sau khi Khoa Pug khiến nại (Ảnh: FBNV)

Không chỉ dừng lại ở việc báo cáo trên nền tảng, Khoa Pug cho biết toàn bộ các trường hợp vi phạm đều được lập vi bằng và lưu trữ. Theo anh, những hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Nam YouTuber đồng thời đưa ra lời cảnh báo: “Việc xử lý sẽ không chỉ dừng lại ở nền tảng YouTube. Những trường hợp nghiêm trọng sẽ được chuyển sang hướng xử lý pháp lý theo quy định hiện hành”.

Khoa Pug cho rằng YouTube là môi trường cạnh tranh nhưng không phải nơi có thể sử dụng hình ảnh của người khác một cách tuỳ tiện để kiếm lợi nhuận. Những nội dung cắt ghép sai lệch, thiếu kiểm chứng hoặc khai thác hình ảnh của Khoa theo hướng tiêu cực đều đang được luật sư rà soát và xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

Đặc biệt, Khoa Pug cho biết đây mới chỉ là giai đoạn rà soát trên diện rộng và khuyến nghị các kênh đang sử dụng nội dung liên quan đến mình chủ động kiểm tra lại để tránh những hậu quả không đáng có. Khép lại thông báo, Khoa Pug đưa ra tuyên bố gây chú ý: “Tên ‘Khoa Pug’ không phải mỏ vàng để khai thác tuỳ tiện!”.

Ở phần chú thích, Khoa Pug cũng nhắc đến các kênh reaction và lưu ý: “Các nội dung reaction hoặc sử dụng hình ảnh cần đảm bảo đúng quy định, không xuyên tạc và không làm ảnh hưởng đến cá nhân liên quan”.

Đính kèm bài đăng, Khoa Pug tiết lộ cả trao đổi qua email với một số kênh YouTube đã bị phía Khoa Pug đánh gậy khiếu nại bản quyền.

Sau khi nhận khiếu nại bản quyền từ phía Khoa Pug, quản lý của một kênh YouTube đã gửi email xin lỗi và đề nghị được rút đơn khiếu nại bản quyền. Trong email, người này thừa nhận đã sử dụng hình ảnh, tư liệu của Khoa Pug để làm video mà chưa xin phép, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Khoa Pug và đội ngũ quản lý.

Phản hồi từ một kênh YouTube sau khi phía Khoa Pug khiếu nại bản quyền (Ảnh: FBNV)

Người quản lý cho biết sau khi nhận được thông báo từ YouTube vào ngày 19/5, họ đã lập tức chỉnh sửa video bằng cách che mờ hình ảnh liên quan, chuyển video sang chế độ riêng tư và sau đó gỡ bỏ hoàn toàn khỏi kênh. Họ giải thích việc phản hồi chậm là do cuối tuần về quê nên không kiểm tra email sớm.

Trong email, chủ kênh nhấn mạnh đây là kênh YouTube được đầu tư nghiêm túc và là nguồn thu nhập chính, vì vậy một gậy bản quyền ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của kênh. Người này mong Khoa Pug xem xét, tạo điều kiện bằng cách rút đơn khiếu nại bản quyền.

Ở một email khác, chủ kênh YouTube thứ 2 đề xuất một thỏa thuận với Khoa Pug nhưng với thái độ cửa trên. Theo đó, nếu phía Khoa Pug đồng ý rút khiếu nại bản quyền với YouTube, họ cam kết sẽ xóa vĩnh viễn video vi phạm, không đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào trong tương lai và không tiếp tục khiếu nại với nền tảng.

Một kênh YouTube khác trao đổi với thái độ cửa trên (Ảnh: FBNV)

Vì vậy Khoa Pug tỏ ra khá bức xúc trước nội dung các email này. Anh cho rằng người gửi thư vẫn không thực sự nhận thức được mức độ vi phạm.

Khoa Pug khẳng định anh không cần đối phương chủ động xóa video vì bản thân có thể yêu cầu YouTube gỡ bỏ, đồng thời cho rằng việc sử dụng hình ảnh của mình để cắt ghép, lồng ghép nội dung sai lệch, dùng AI chế ảnh và bôi nhọ người khác là hành vi không thể chấp nhận.

Nam YouTuber cũng phản bác lập luận “kênh là nguồn thu nhập chính” của đối phương. Theo anh, không thể vì kiếm tiền cho bản thân mà sử dụng hình ảnh người khác để thu lợi: “Em nói kênh YouTube là thu nhập chính, là chén cơm của em. Ok anh hiểu, nhưng em không thể vì chén cơm của em mà đá đổ chén cơm người khác”. Khoa Pug cho cho rằng chủ kênh không chỉ đăng tải nội dung bôi nhọ mà còn kích động người xem công kích mình, trong khi vẫn thu lợi từ lượng xem của video.

Đáng chú ý, Khoa Pug tiết lộ anh từng cho đối phương 48 giờ để tự gỡ video nhưng người này không thực hiện ngay mà chỉ che mờ hình ảnh rồi tiếp tục giữ video trên kênh. Vì vậy, anh quyết định tiến hành khiếu nại bản quyền.

Động thái mới nhất của Khoa Pug cho thấy cuộc tranh luận về quyền sở hữu hình ảnh, bản quyền nội dung và ranh giới giữa reaction với hành vi khai thác hình ảnh cá nhân trái phép vẫn đang là chủ đề nóng trong cộng đồng sáng tạo nội dung số hiện nay.