Khi tôi bắt đầu học cách tiết kiệm như người giàu, tốc độ tích lũy thay đổi rõ rệt: 5 tư duy giúp tôi giữ tiền tốt hơn

Có một thời gian, tôi luôn nghĩ rằng người giàu phải là những người chi tiêu hào phóng. Họ kiếm được nhiều tiền nên chẳng cần bận tâm vài chục hay vài trăm nghìn đồng.

Nhưng càng quan sát nhiều, tôi càng nhận ra điều ngược lại.

Những người thực sự có tài sản lớn thường rất cẩn trọng với từng khoản chi. Không phải vì họ keo kiệt, mà vì họ hiểu rõ giá trị của đồng tiền và biết khoản nào đáng, khoản nào không.

Chính sự khác biệt giữa keo kiệt và tiết kiệm có chủ đích đã thay đổi hoàn toàn cách tôi quản lý tài chính.

1. Người giàu không cố "chiếm lợi", họ chỉ không lãng phí

Trước đây, tôi từng nhầm lẫn giữa tiết kiệm và keo kiệt.

Tiết kiệm là biết sử dụng tiền đúng chỗ.

Keo kiệt là cố hưởng lợi bằng mọi giá, thậm chí làm ảnh hưởng đến người khác.

Ví dụ, có người tiện tay cầm luôn bật lửa của người khác sau khi dùng xong, hoặc luôn tìm cách để người khác trả hộ những khoản rất nhỏ.

Đó không phải là tư duy làm giàu.

Ngược lại, những người có tài chính bền vững thường rất rõ ràng trong chuyện tiền bạc. Họ không thích lãng phí, nhưng cũng không lợi dụng người khác chỉ vì vài đồng.

Tôi nhận ra rằng tiết kiệm đúng nghĩa luôn đi cùng sự tôn trọng.

2. Họ luôn tính chi phí trước khi quyết định tiêu tiền

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là nhiều người khá giả vẫn rất cân nhắc với những khoản chi thường ngày.

Không phải lúc nào họ cũng chọn phương án đắt nhất.

Nếu đi xe buýt thuận tiện, họ sẵn sàng đi xe buýt. Nếu lái ô tô phát sinh quá nhiều chi phí như xăng xe, gửi xe, bảo dưỡng hay phí đường bộ, họ sẽ cân nhắc xem chuyến đi đó có thực sự cần thiết hay không.

Họ không nhìn vào giá của món đồ, mà nhìn vào tổng chi phí để sở hữu và sử dụng nó.

Chính cách suy nghĩ này giúp tôi tránh được rất nhiều khoản mua sắm bốc đồng.

3. Một khoản tiền tiết kiệm được cũng là một khoản tiền kiếm được

Tôi từng rất ngại mặc cả.

Nhưng sau này, tôi hiểu rằng mặc cả không phải vì tiếc vài nghìn đồng, mà là thể hiện sự quan tâm đến giá trị đồng tiền.

Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng cần trả giá.

Điều quan trọng hơn là biết so sánh giá, chọn nơi mua hợp lý, săn ưu đãi khi cần và không mua chỉ vì cảm xúc.

Mỗi khoản tiết kiệm nhỏ có thể không đáng kể, nhưng khi cộng dồn trong nhiều năm sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn.

4. Họ không chạy theo hình thức nếu điều đó không mang lại giá trị thực

Một trong những điều khiến tôi thay đổi nhiều nhất là quan sát lối sống của một người họ hàng rất giàu.

Thu nhập của gia đình họ đến từ nhiều bất động sản cho thuê, nhưng cách sống lại vô cùng giản dị.

- Quần áo không cần hàng hiệu, miễn sạch sẽ và phù hợp.

- Không chạy theo mỹ phẩm mới liên tục.

- Không coi việc tiêu nhiều tiền cho vẻ ngoài là điều bắt buộc.

Điều này không có nghĩa là ai cũng nên cắt bỏ hoàn toàn việc chăm sóc bản thân. Ngược lại, chăm sóc sức khỏe, ngoại hình hay làn da vẫn rất cần thiết nếu đó là nhu cầu thực sự.

Điều đáng học là biết phân biệt giữa đầu tư cho bản thân và chi tiêu chỉ để chạy theo xu hướng.

Khi không còn bị áp lực phải sở hữu những món đồ "đang hot", tôi nhận ra mình tiết kiệm được một khoản lớn mà chất lượng cuộc sống gần như không thay đổi.

5. Họ tiết kiệm cả... năng lượng tinh thần

Đây là bài học tôi mất nhiều năm mới hiểu.

Trước đây, tôi rất dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Một câu nhận xét cũng đủ khiến tôi suy nghĩ cả ngày.

Sau này, tôi đọc được quan điểm rằng đôi khi "giả vờ không biết" lại là một cách bảo vệ bản thân.

- Không phải chuyện gì cũng cần tranh luận.

- Không phải lời góp ý nào cũng cần phản ứng.

- Không phải mọi mối quan hệ đều phải đầu tư quá nhiều cảm xúc.

- Khi giảm bớt việc suy nghĩ quá mức, tôi có nhiều thời gian và năng lượng hơn để tập trung vào công việc, học hỏi và cải thiện thu nhập.

Suy cho cùng, quản lý tài chính không chỉ là quản lý tiền, mà còn là quản lý sự chú ý và năng lượng của chính mình.

Bảng so sánh: Tư duy tiêu tiền phổ biến và tư duy của người có tài chính bền vững

Tư duy phổ biến Tư duy giúp tích lũy tài sản Mua vì thích Mua vì thực sự cần Chỉ nhìn giá món đồ Tính tổng chi phí sử dụng Chạy theo xu hướng Ưu tiên giá trị lâu dài Ngại so sánh giá Luôn tìm phương án tối ưu Quan tâm người khác nghĩ gì Tập trung vào mục tiêu tài chính của bản thân

Tiết kiệm không phải là sống khổ, mà là tiêu tiền có chủ đích

Nhìn lại, điều thay đổi nhiều nhất không phải thu nhập của tôi mà là cách nhìn về tiền.

Tôi không còn cố gắng cắt giảm mọi khoản chi hay ép bản thân sống kham khổ.

Thay vào đó, tôi học cách đặt câu hỏi trước mỗi quyết định mua sắm: Khoản tiền này có thật sự mang lại giá trị lâu dài không?

Khi bắt đầu tiêu tiền có chủ đích, tôi nhận ra việc tiết kiệm trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Khoản tích lũy tăng lên mà tôi không còn cảm giác mình đang phải hy sinh quá nhiều. Và có lẽ, đó cũng là điểm chung của nhiều người có tài chính vững vàng: họ không giàu vì quá keo kiệt, mà giàu vì biết đồng tiền nên được giữ lại hay chi ra vào đúng thời điểm.