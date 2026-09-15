Khi nội lực công nghệ trở thành lợi thế cạnh tranh cho xe điện Việt

Trong bối cảnh đó, khả năng làm chủ công nghệ trở thành một trong những nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp chủ động cải tiến sản phẩm, tạo khác biệt và nâng cao năng lực cạnh tranh.‏

‏Sự chuyển dịch này cũng đặt ra một thách thức không nhỏ với các doanh nghiệp nội địa: làm thế nào để một thương hiệu Việt có thể tạo dựng vị thế trong một thị trường vốn có sự hiện diện của những tên tuổi quốc tế với hàng chục năm kinh nghiệm? Việc thương hiệu xe máy điện ‏ ‏Dat ‏ ‏Bike‏ ‏ ‏ ‏gần đây xuất hiện trong danh sách đề cử Better Choice Awards - giải thưởng tôn vinh những "Đột phá đổi mới sáng tạo phục vụ người tiêu dùng" - phần nào cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý: liên tục đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.‏

Xe máy điện không còn là sản phẩm cơ khí đơn thuần‏

‏Xe máy nói chung là một sản phẩm cơ khí có yêu cầu cao về kỹ thuật, đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất phải liên tục nghiên cứu, thử nghiệm và tối ưu để đạt được sự cân bằng giữa hiệu năng, độ bền và an toàn. Với xe máy điện, quá trình phát triển sản phẩm còn mở rộng sang một lớp công nghệ mới, khi phần mềm, điện tử và khả năng quản lý năng lượng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cách chiếc xe vận hành.

Xe máy điện là sản phẩm cơ khí với yêu cầu cao về mặt kỹ thuật lắp ráp và sản xuất

‏‏Theo đó, hiệu năng và trải nghiệm của một chiếc xe máy điện không chỉ được quyết định bởi thiết kế hay các trang bị bên ngoài, mà còn phụ thuộc vào những công nghệ nằm bên trong như pin, hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển, động cơ và các thuật toán vận hành. Đây đều là những cấu phần đòi hỏi năng lực nghiên cứu chuyên sâu, dữ liệu thực tế và quá trình thử nghiệm, tối ưu liên tục. Khi làm chủ được các công nghệ này, doanh nghiệp có thể chủ động phát triển và điều chỉnh sản phẩm thay vì phụ thuộc vào những cấu hình có sẵn, từ đó tạo ra những giải pháp phù hợp hơn với điều kiện vận hành và nhu cầu thực tế của người dùng.‏

‏Một chiếc xe máy điện được điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại‏

‏Tuy nhiên, đây cũng là hướng đi đòi hỏi nhiều thời gian, nguồn lực và chất xám, trong khi không phải doanh nghiệp nào cũng đủ năng lực và kiên định để theo đuổi trong dài hạn. Trong bối cảnh đó, Dat Bike là một ví dụ cho thấy việc kiên trì đầu tư vào công nghệ lõi ngay từ đầu có thể trở thành nền tảng cho quá trình phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp xe điện Việt.‏

‏Dat Bike và hướng đi đầu tư vào công nghệ lõi‏

‏Kiên định với hướng đi lấy công nghệ làm nền tảng, từ Weaver, Quantum đến dòng xe gia đình ERA, Dat Bike liên tục đầu tư vào R&D và phát triển nhiều công nghệ cốt lõi tại Việt Nam, từ pin, hệ thống quản lý pin (BMS), bộ điều khiển đến các thuật toán tối ưu vận hành. Qua từng thế hệ sản phẩm, năng lực công nghệ được tích lũy và chuyển hóa ngày càng rõ nét thành hiệu năng và trải nghiệm thực tế.‏

‏Dat Bike Quantum S là mẫu xe có quãng đường di chuyển tới 285km/lần sạc‏

‏Dòng xe Quantum S là một trong những minh chứng nổi bật cho hướng đi này. Sản phẩm có khả năng di chuyển lên tới 285 km/lần sạc, đồng thời sở hữu khả năng bứt tốc mạnh mẽ từ 0-50km/h chỉ trong 2,69 giây, mang lại cảm giác vận hành tiệm cận những mẫu xe xăng có hiệu năng cao. Những con số này cho thấy xe máy điện không nhất thiết phải đánh đổi hiệu năng để đổi lấy khả năng tiết kiệm năng lượng, mà hoàn toàn có thể cạnh tranh bằng chính năng lực vận hành.‏‏

‏Nếu Quantum S cho thấy năng lực công nghệ có thể được chuyển hóa thành hiệu năng, ERA lại tiếp tục mở rộng bài toán sang tính thực tiễn và trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Công nghệ sạc tích hợp (Integrated Charger) được Dat Bike phát triển và đưa trực tiếp vào cấu trúc xe, giúp người dùng không còn phải mang theo bộ sạc rời và có thể sạc trực tiếp bằng nguồn điện dân dụng 220V. Ở chế độ sạc nhanh Boost, xe có thể bổ sung khoảng 30 km quãng đường chỉ sau 15 phút sạc, góp phần đưa trải nghiệm sạc xe điện đến gần hơn với sự thuận tiện mà người dùng vốn quen thuộc ở xe xăng.‏

‏Từ hiệu năng của Quantum S đến những giải pháp hướng tới tính tiện dụng trên ERA, công nghệ tại Dat Bike không được phát triển như những tính năng riêng lẻ, mà được tích lũy và hoàn thiện qua từng thế hệ sản phẩm. Đó cũng là giá trị của việc làm chủ công nghệ: doanh nghiệp có thể chủ động nghiên cứu, tối ưu và giải quyết những bài toán mới của người dùng, từ đó tạo ra những cải tiến phù hợp với nhu cầu thực tế thay vì phụ thuộc vào các cấu hình có sẵn.‏

‏‏‏Thành lập năm 2019 bởi CEO Nguyễn Bá Cảnh Sơn, Dat Bike là công ty công nghệ Việt tiên phong phát triển xe máy điện hai bánh hiệu năng cao. Với định hướng thúc đẩy chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tại Việt Nam và Đông Nam Á, Dat Bike tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ lõi như bộ điều khiển động cơ, hệ thống quản lý pin (BMS), đồng thời sáng tạo các giải pháp mới như sạc tích hợp (Integrated Charger). Thương hiệu hiện sở hữu dải sản phẩm từ Weaver, Quantum đến ERA, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển đô thị.‏ ‏Tìm hiểu thêm về Dat Bike tại website: www.dat.bike

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